Cosa sta succedendo tra Francesco Totti e Ilary Blasi? L’indizio che non è sfuggito e che ha lasciato parecchi dubbi

Francesco Totti e Ilary Blasi sono tra le coppie più chiacchierate dello show business, soprattutto a causa della loro separazione. Ma la situazione sembra incrinarsi ancora di più. Ecco l’indizio che non è sfuggito ai fan più affezionati della coppia.

Francesco Totti e Ilary Blasi sono una delle coppie più famose d’Italia, tanto che la loro relazione ha fatto parlare per molti anni. La coppia si è sposata nel 2005 e ha avuto tre figli insieme. Christian, Chanel e Isabel, infatti, completano la famiglia. Tuttavia, nell’ultimo periodo, c’è stata una rottura che ha spezzato i cuori di centinaia di fan. Dopo più di 20 anni insieme, la coppia ha passato una separazione più che turbolenta. E le cose sembrano peggiorare sempre di più. Vediamo cosa sta succedendo.

Totti e Ilary: è ancora guerra? L’indizio che farebbe intendere che la tregua è ancora lontana

Totti è stato uno dei calciatori italiani più famosi degli ultimi anni. Ha giocato per la Roma per tutta la sua carriera, diventando il simbolo della squadra. Nel 2017 ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato, ma ha continuato a lavorare per la Roma come dirigente. Blasi, invece, è una presentatrice televisiva e un’attrice italiana, nota soprattutto per la conduzione di programmi come “Miss Italia” e “Le Iene”.

Ilary a Parigi con la sua nuova fiamma: ecco il messaggio per Totti che in tanti hanno notato

La separazione di Totti e Ilary è stata sulla bocca di tutti negli ultimi mesi. L’ex capitano della Roma e la presentatrice, infatti, hanno dato modo di conoscere quasi ogni dettaglio della loro rottura. Alla base, sembra ci siano stati dei tradimenti. Ma entrambi non fanno altro che smentire la versione dell’ex coniuge. Fatto sta che c’è solo una cosa certa: ormai i due si sono separati definitivamente. A confermarlo, loro stessi, oltre che le foto provocatorie e le varie interviste rilasciate a più di un giornale. Ma la situazione sembra stia prendendo una piega ancor più spinosa.

Cosa sta succedendo tra Francesco e Ilary? Continuano le frecciate e questa volta a mandarle è la conduttrice

Ilary Blasi è uscita allo scoperto con la sua nuova fiamma. Stiamo parlando dell’imprenditore tedesco Bastian Müller. Dopo la relazione di Totti e Noemi Bocchi, anche Ilary si sta rifacendo una vita. E si trova a Parigi per vivere qualche giorno romantico con la sua nuova metà. Ma nonostante la vacanza sembra stia andando a gonfie vele, la presentatrice non ha perso l’occasione. E sembra voler mandare una frecciata piuttosto forte al suo ex marito.

In una foto che la ritrae insieme al nuovo amore, infatti, Ilary sfoggia un orologio molto importante. E sembra proprio sia uno dei Rolex di Totti. L’ex calciatore, infatti, l’aveva accusata di avergli rubato tutti gli orologi. E quello della foto potrebbe essere proprio del suo ex coniuge. Dunque, ecco cosa sta succedendo tra Francesco e Ilary negli ultimi giorni. Per ora, nessuna risposta da parte dell’ex capitano della Roma. Che le frecciate siano davvero finite?