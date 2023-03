9 lavori da donna tra i più richiesti anche da casa o senza laurea o per chi ha più di 40 anni

L’8 marzo il Mondo si ferma per celebrare la Giornata internazionale della Donna. Un momento speciale che andrebbe celebrato ogni giorno dell’anno e vissuto come “normale” nell’ambito del proprio quotidiano.

Malgrado le conquiste di genere fatte negli anni in varie parti del globo, molto resta da fare, in Italia e all’estero. In Patria, per esempio, pensiamo alle violenze di genere e alle disparità sui luoghi di lavoro, come occupazione e retribuzione. Al riguardo, segnati questi 9 lavori da donna tra i più richiesti anche da casa o senza laurea o a prescindere dall’età. Ferma restando la più totale parità di genere, si tratta di lavori in cui le donne mediamente eccellono rispetto agli uomini.

I lavori più richiesti da svolgere anche da casa con e senza laurea

Quelli che si possono svolgere comodamente da casa, con o senza laurea, li raggruppiamo in due macro aree.

Da un lato abbiamo i lavori afferenti alla gestione della casa e/o famiglia. Pensiamo al lavoro come babysitter, part time e non o nei giorni festivi-prefestivi o, ancora, solo in date fasce orarie. Insomma, un lavoro con ampia elasticità di organizzazione. Per chi punta a guadagnare di più, invece, ecco i lavori come sarta o stiratrice. Basterebbe ricordare che quando un lavoro è più ricercato sul mercato i guadagni ne risultano mediamente più alti degli altri.

Dall’altro pensiamo a tutte le occupazioni riguardanti la didattica. Quindi all’insegnamento della musica o un dato strumento musicale, delle lingue straniere o l’informatica, tutoraggio scolastico, assistenza preparazione di esami universitari, etc. Qui serve un’ottima padronanza della materia trattata, tanta passione per la didattica e, in genere, una buona connessione Internet.

Segnati questi 9 lavori da donna tra i più richiesti anche da casa o senza laurea e che non sempre prevedono particolari limiti di età

Poi troviamo tutta una serie di professioni che potremmo definire “evergreen”. Cioè attività in cui le abilità delle donne consentono loro di svolgere meglio certe mansioni rispetto a un uomo. Raggruppiamole in 5 classi.

Partiamo dall’area sanitaria e quindi alla professione come medico, infermiere o ausiliari della sanità. Titolo di studio, esperienza e predisposizione umana fanno tanta differenza tra un caso e un altro.

In alternativa pensiamo al mondo dei viaggi o del leisure ed entertainment in generale.

Qui incontriamo la consulente dei viaggi, la guida turistica, la responsabile d’albergo, etc.

Un altro gruppo di attività molto interessante riguarda il mondo della casa, specie come agenti immobiliari e architetti d’interni. Sono professioni che consentono a una donna di coniugare al meglio estro, pragmatismo e relazioni umane. A seconda del proprio giro d’affari, in alcuni casi i guadagni sono di tutto rispetto.

Andando oltre ecco i lavori legati ai numeri e alla contabilità a 360°. Si spazia dall’agente assicurativo alle buste paghe o all’auditing, dall’assistente di direzione o amministrativa fino alla segreteria, etc. Ordine, precisione nei calcoli, elasticità mentale sono gli assi nella manica di una donna più apprezzati sul luogo di lavoro.

Infine ecco le occupazioni legate al mondo della bellezza, cura del corpo, vestiario in generale. Qui si parte dalla direttrice del punto vendita per arrivare al capo reparto donna o alla commessa. Inoltre si tratta di ambiti professionali ricercati dalle donne che puntano a mettersi in proprio.

I lavori in un certo senso più innovativi

Infine chiudiamo con i lavori che rimandano a due sfere occupazionali in un certo senso innovative rispetto al passato.

Una ha a che fare con l’area della finanza come, ad esempio, consulente finanziaria o trader. Nella gestione dei soldi l’universo femminile pondera meglio il rischio in funzione del tempo/rendimento ricercato (specie per fare affari con i titoli).

Infine pensiamo all’istruttrice sportiva in senso lato: di yoga, pilates, Keyword

fitness, mindfulness, di nuoto, etc. Sono occupazioni che danno modo di tenersi in forma e guadagnare oltre a godere di una certa elasticità nella gestione del proprio tempo.