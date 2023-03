La banche fanno paura, e alla Silicon Valley Bank, e poi alla Credit Suisse, ora si aggiunge la Deutsche Bank. Possibile? Eh sì, mai dire mai a nulla. Questa deve essere la regola alla base di qualsiasi investimento. Per questo motivo, la migliore strategia di asset allocation, come indica lo studio delle serie storiche sarebbe quello di puntare poco sulle singole azioni, ma sovrappesare le Borse mondiali in base al loro PIL. Infatti, esse hanno dimostrato dal 1898 ad oggi, che nonostante anche forti aggiustamenti, poi sono sempre risalite in poco tempo. Molte volte in 18/24 mesi, rare volte nei successivi 10 anni. Per le azioni questo non è sempre acaduto, alcune sono scese per diversi decenni, e altre anche fallite. I mercati stanno andando verso il baratro? Ecco perchè le probabilità sono basse.

La statistica favore

Il 2023 dovrebbe essere un anno con 80% di probabilità che il rendimento dei mercati azionari sia superiore al 20%. Questo non significa che si deve abbassare la guardia, anzi, vanno come al solito monitorati sempre i livelli di inversione, oltre che la propria strategia. Questa dovrebbe essere basata sia su elementi macro e grafici, ma anche ponderata (settata) in base al proprio profilo di rischio.

I mercati stanno andando verso il baratro?

Le probabilità sono che dopo il 6 aprile, il peggio possa essere lasciato alle spalle, e da quel momento in poi si possano ricreare le condizioni per forti rialzi. Il ribasso, che era molto probabile si verificasse dal 6 marzo al 6 aprile, come da nostra previsione annuale, probabilmente è vicino alla fine. Tutto dipenderà se i supporti toccati in questi giorni reggeranno o meno.

Torniamo al breve termine, ovvero a quello che potrebbbe accadere da ora ai prossimi 3/4 giorni di Borsa aperta.

Giornata di forte ribasso in Europa, mentre Wall Street si mantiene sempre distante dai recenti minimi (minimi annuali?), che forse ha già lasciato alle spella.

Alle ore 17:18 della giornata di contrattazione del giorno 24 marzo abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.367

Eurostoxx Future

4.148

Ftse Mib Future

26.075

S&P500

3.933,29

Quali sono i livelli da monitorare per la giornata di lunedì?

Riteniamo che il 27 marzo (scadenza di setup), potrebbe far ripartire i prezzi al rialzo, e quindi dopo un inizio della seduta di contrattazione in rosso i prezzi potrebbero riportarsi al rialzo per tutta la settimana. Una mancata inversione rialzista fra lunedì e martedì potrebbe portare a un forte sell off fino al 6/7 aprile. Ribadiamo che le nostre previsioni annuali considerano questo punto temporale come ultimo sprazzo per un forte ribasso, prima di ulteriori rialzi annuali.

Lettura consigliata

