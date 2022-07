I capelli sono una parte fondamentale del fascino femminile. È necessario prenderci cura costantemente della nostra chioma per evitare che perda la sua lucentezza e naturale bellezza.

Utilizzare i prodotti giusti, ridurre le temperature di phon e piastre, alimentarsi nel modo corretto, potrebbero aiutare i capelli a rimanere sani e forti. Naturalmente, anche i rimedi naturali fai da te, sarebbero molto utili. Pensiamo, ad esempio, all’olio d’oliva che avrebbe la capacità di idratarli e nutrirli.

In estate, con i lavaggi frequenti, il sole, la salsedine, il cloro e il sudore, i nostri capelli sono sottoposti a un forte stress. Per evitare che la nostra chioma risulti spenta, è necessario utilizzare i prodotti giusti e seguire qualche piccolo consiglio.

Per asciugare velocemente i capelli lisci, mossi o ricci senza usare il phon bastano questi metodi utili anche per non gonfiarli

Con il caldo utilizzare il phon per asciugare i capelli è una vera e propria tortura. Inoltre, le alte temperature potrebbero danneggiare e stressare ulteriormente il cuoio capelluto.

Ma come fare?

L’idea sarebbe quella di lasciarli asciugare naturalmente al sole. Ma facciamo attenzione, perché potremmo ritrovarci con dei capelli in disordine e crespi.

Vediamo come risolvere il problema.

Chi ha i capelli fini e lisci, dovrebbe utilizzare in fase di lavaggio dei prodotti liscianti (shampoo, balsamo, creme). Una volta terminata questa operazione è necessario spazzolare per bene i capelli ed eliminare l’eccesso di acqua utilizzando un asciugamano in microfibra. Non strofiniamo la cute ma tamponiamo delicatamente.

Ora siamo pronti per asciugare i capelli al sole.

Un ultimo consiglio. Possiamo anche creare un effetto mosso sulle lunghezze semplicemente andando a raccogliere i capelli in 2 trecce molto strette.

Mossi o ricci

In estate asciugare i capelli ricci o mossi con il phon potrebbe essere davvero una tragedia. Nelle prossime righe forniremo una soluzione davvero geniale.

Come per i capelli lisci, in fase di lavaggio utilizziamo dei prodotti specifici. Una volta terminata questa operazione, tamponiamo con un asciugamano in microfibra. Per asciugare velocemente i capelli senza effetto crespo e senza phon, potremmo applicare la tecnica del plopping.

Prendiamo una maglietta in cotone, posizioniamola sul letto, pieghiamoci a testa in giù e adagiamo tutti i ricci sulla T shirt. Creiamo una specie di turbante e lasciamo in posa i capelli per circa 30 minuti.

