Sono tantissime le donne che desiderano una chioma sana e perfettamente in ordine. Non tutte hanno troppo tempo da dedicare alla cura dei capelli. Fortunatamente, però, esistono dei piccoli segreti che permettono di avere capelli perfetti senza troppa fatica. La tecnica che segue aiuta ad avere un look raffinato ed elegante, perfetto tanto con capelli lisci e sciolti che con acconciature raccolte. Quindi, ecco come avere capelli lucidi e setosi con questo trucchetto che non ha niente da invidiare a tinte pazzesche e tagli voluminosi conosciutissimi. Questa tendenza semplice e chic è adatta proprio a tutti, tagli dritti e scalati compresi.

Le tinte e i tagli di capelli di tendenza

La tinta e il taglio giusti sono una vera scommessa per ogni donna. Quasi tutte hanno sperimentato numerosi hairstyle prima d’individuare quello giusto. Chi non ha ancora trovato il suo, o vuole semplicemente portare una ventata d’aria fresca nel look, deve conoscere queste tendenze in fatto di capelli. Ecco, ad esempio, ben 8 modi di tagliarli e acconciarli per sembrare vere fuoriclasse della moda.

Per quanto riguarda le tinte, invece, tutte chiedono al parrucchiere questo castano con punte di biondo miele che sta davvero spopolando.

Ma veniamo all’ultima tendenza in fatto di capelli. Questa si chiama Sleek Look ed è perfetto con capelli sciolti, chignon e code di cavallo.

Finalmente capelli lucidi e setosi con questo trucchetto che non ha niente da invidiare a tinte pazzesche e tagli voluminosi

Lo Sleek Look è una sorta di capello quasi bagnato, ma molto ordinato e perfettamente liscio. Una prima proposta è la sua variante nella coda di cavallo. Dopo aver pettinato e asciugato i capelli, tracciare una perfetta riga centrale, applicare un termoprotettore e lisciare i capelli. Applicare un po’ di olio per capelli sulle punte per averli morbidi e nutriti. Quindi, applicare una punta di gel sulle mani e passarle sotto l’acqua del rubinetto. Scaldare il prodotto tra le due mani e passarle sulla cute, dalla fronte verso la coda. Legare con un anello metallico i capelli.

Per lo chignon sleek il procedimento è quasi lo stesso. Tuttavia, bisognerà attorcigliare la coda più volte su sé stessa e fissare il tutto con un elastico sottile.

Perché non bisogna confonderlo con i cappelli effetto bagnato

“Sleek Hair” significa “capelli eleganti”, nel senso di acconciature composte e ordinate. Non bisogna confonderli con l’effetto bagnato. Semplicemente le acconciature lisce e composte hanno quella loro naturale luminosità.

