Due parole d’ordine per questa meravigliosa colorazione per capelli: lucentezza e intensità. Si tratta del “tiger eye” o “occhio della tigre” ed è la famosa colorazione che tenta di riprodurre le sfumature di colore dell’iride della tigre. L’effetto sui capelli è di un meraviglioso mix tra castano e biondo, con qualche punta di castano molto scuro. Insomma, ecco spiegato perché tutte chiedono al parrucchiere questo colore di capelli castani con punte di biondo miele e cosa caratterizza questa sfumatura.

Il tiger eye

L’occhio della tigre è una tecnica di colorazione pazzesca, in cui fondono perfettamente almeno tre colori: castano scuro, chiaro e biondo mele. L’obiettivo è proprio quello di realizzare suggestive sfumature calde e lucenti, che rendono ancor più sui capelli lunghi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Questa tecnica schiarisce i capelli in senso longitudinale, regalando un meraviglioso effetto naturale “baciata dal sole” alla chioma. Si gioca molto con i capelli castani e biondi, scaldando notevolmente aspetto generale della chioma.

Questa colorazione è particolarmente adatta a chi presenta meravigliosi tratti meridionali. Questo sapiente gioco di chiari e scuri illumina il viso e conferisce ai capelli le meravigliose “pagliuzze dorate”, tipiche degli occhi della tigre.

Capelli lunghi o corti?

Tutte chiedono al parrucchiere questo colore di capelli castani con punte di biondo miele, ma a chi dona in particolare modo? Dovrebbe prediligere questa colorazione chi non ha una pelle troppo chiara (color porcellana, per intendersi) e chi ha capelli medio-lunghi.

Questo non esclude che anche un bel bob corto o un caschetto irregolare possano migliorare con questa colorazione.

Tuttavia, la sfumatura rende benissimo sulle lunghezze, alleggerendo anche i capelli che non vedono le forbici da anni. Ottimo per illuminare i visi spenti, sia a diamante che ovali.

Qualche suggerimento

Il consiglio è quello di portare i capelli arricciati in un mosso naturale. Il tiger eye è bello anche sui capelli perfettamente lisci, ma le sue sfumature vengono valorizzate dai riflessi della luce sul mosso.

Per mantenere il colore sempre vivo, suggeriamo di utilizzare prodotti abbastanza oleosi, come l’olio d’argan.

Tuttavia, bisogna sempre tener conto della struttura e delle caratteristiche del capello, per cui meglio evitare oli in caso di capelli grassi.