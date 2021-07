Avere dei capelli sani è il sogno di ogni donna. In realtà, anche gli uomini da un po’ di tempo si stanno interessando alla questione. Sarà per l’innata vanità di noi italiani o semplicemente per la nostra voglia di fare bella figura, i capelli sani e lucidi sono importanti.

In particolare, può sembrare strano ma avere dei capelli sempre curati e ordinati è un grande biglietto da visita. I capelli, come il viso, sono tra le prime cose che notiamo nelle altre persone. Di conseguenza, avere una particolare cura per loro è segno di grande amor proprio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Certo, i più pigri potrebbero dire che d’estate i capelli sono più delicati e dunque vanno curati dal parrucchiere. Nulla da dire, se non fosse che se andassimo due volte a settimana dal parrucchiere avremmo bisogno di un altro stipendio.

Dunque, possiamo cercare di ovviare al problema con qualche vecchia soluzione casalinga. Oggi vediamo una preparazione molto semplice da fare. Ecco come avere capelli lucidi e sani anche a 50 anni con questo ingrediente segreto.

Preparazione

Uova e spinaci. Non preoccupiamoci, non dobbiamo prepararci una maschera da applicare sui capelli. Dobbiamo essenzialmente prepararci un pasto con uova e spinaci.

Questi due ingredienti sono tra i più forti nostri alleati nell’avere una chioma folta e rigogliosa. Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo presentato una ricetta squisita che usa le uova, oggi pensiamo a qualcosa di più semplice. Stessa cosa per gli spinaci.

Capelli lucidi e sani anche a 50 anni con questo ingrediente segreto

Se abbiamo poco tempo, come spesso accade, possiamo semplicemente prepararci una frittata e degli spinaci di accompagnamento. Gli ingredienti non devono necessariamente andare insieme. Infatti, l’importante è consumarli.

Se poi li consumiamo nella stessa preparazione o in più, ha pochissima o nessuna importanza. Quindi, uova sbattute e spinaci saltati in padella andranno benissimo per i nostri capelli!