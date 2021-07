Una stanza in cui ci si trasferisce o che si abita da poco non può che essere spoglia e impersonale. Ma niente paura! Renderla familiare e accogliente è un attimo, per questo ecco qui 3 modi per decorare la stanza di una casa in cui ci si trasferisce.

Comprare dei fiori

I fiori portano gioia, colore e buonumore. E allora perché non fare una capatina dal fiorista per prendere un bouquet fresco e metterlo sulla scrivania? Subito la stanza diventerà casa, e se dovessero capitare degli ospiti i fiori freschi faranno un figurone! Un’alternativa anche più sostenibili sono le piante da interni: alcune durano davvero a lungo, e, come i fiori, danno quel tocco di colore di cui una nuova stanza ha bisogno.

Comprare dei profumi per l’ambiente

In commercio, sia nei supermercati che nei negozi per la casa, ce n’è veramente un’enorme varietà. Si va dalle candele agli incensi, dai diffusori di aromi ai profumi per tessuti (come tende o coperte). È impossibile che non ci sia almeno un profumo che si desideri avere in casa: dalla lavanda alla vaniglia, dal profumo di cotone alla rosa, ce n’è davvero per tutti i gusti.

Attaccare dei quadri

Nella vita ci sarà stato sicuramente un quadro o un autore che ha lasciato il segno. Magari era in linea col periodo che si stava attraversando, o forse rispecchiava un ideale preciso, oppure aveva dei colori o uno stile particolarmente significativo. Online si trovano stampe di qualsiasi quadro esistente: basterà prendere una cornice e attaccarlo al muro. In alternativa si possono incollare delle fotografie, delle locandine di film, dei disegni o degli schizzi. Soprattutto negli ultimi due casi, non esisterà al mondo un’altra camera identica.

Dopo aver letto questi consigli per decorare una stanza di una casa in cui ci si trasferisce è impossibile non avere idee per personalizzare uno spazio. Se poi si sceglie di applicarle tutte e tre, la stanza da spoglia diventerà un gioiellino.