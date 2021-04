Chi ha i capelli mossi spesso tende a piastrarli. Quella del capello liscio è una mania datata, ma poche volte ci chiediamo quali sono gli effetti della piastra sui nostri capelli. La risposta, purtroppo, è: non buoni. La piastra sfibra il capello, lo rende meno forte e alla lunga lo rovina. Non vogliamo rinunciare al liscio ma, al contempo, vogliamo prenderci cura dei nostri capelli? Dobbiamo appendere la piastra al chiodo e rivolgerci a uno stratagemma più antico e naturale. In questo articolo vedremo come ottenere capelli lisci senza usare la piastra con questo semplice metodo.

Tutto parte dal lavaggio

Premessa: se abbiamo capelli molto ricci e voluminosi è praticamente impossibile lisciarli senza l’aiuto della piastra. In tutti gli altri casi, però, una soluzione alternativa è possibile.

Bisogna iniziare a pensarci già in fase di lavaggio. Rivolgiamoci a prodotti fatti ad hoc, come shampoo, balsamo e crema liscianti. Una volta usciti dalla doccia, non accendiamo il phon a massimo calore. Piuttosto tamponiamo con pazienza i capelli con un panno in microfibra e lisciamoli passandoci con delicatezza la spazzola, finché saranno asciutti.

Come ottenere capelli lisci senza usare la piastra con questo semplice metodo

Una volta che i capelli saranno asciutti e già parzialmente lisci dall’effetto delle spazzolate, dobbiamo fare quanto segue. Raccogliamo i capelli in ciocche. Prendendo ogni ciocca dalle punte, arrotoliamola come se avessimo dei grandi bigodini e fermiamola con delle forcine. Ripetiamo lo stesso con ogni ciocca. In alternativa, possiamo usare davvero dei bigodini con un ampio diametro (all’incirca quello di una lattina da 33 cl). A questo punto, dormiamoci su. Al nostro risvegliamo sciogliamo le ciocche e aggiustiamole con qualche passata di spazzola.

Per quanto il metodo possa sembrare bizzarro, il risultato sarà strabiliante (e più lunghi sono i nostri capelli, più sarà efficace). Avremo capelli lisci e forti, senza ricorrere alla piastra. In generale, infatti, è sempre meglio non esporre i nostri capelli ad eccessive fonti di calore.

Approfondimento