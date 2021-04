Le nostre case sono piene di oggetti e alimenti che non usiamo più e che finiscono per essere gettati nella spazzatura. Oggi vogliamo spiegare come sia possibile riutilizzare la farina scaduta. Ecco perché buttare questo alimento una volta scaduto è un grande errore. La farina scaduta diventa nociva se ingerita e consumata, ma è ottima per altri usi. Non importa che essa sia di tipo 00, di grano duro o farina manitoba: per questo utilizzo è indifferente.

La farina e i capelli

Infatti, quello che non tutti sanno è che la farina è un ingrediente ottimo da impiegare per la salute e la bellezza dei capelli. È risaputo che i lavaggi frequenti sono in grado di danneggiare velocemente i capelli rendendoli secchi e sfibrati. Usare shampoo delicati e diradare la frequenza dei lavaggi è un buon modo per preservare la salute del capello. Anche la scelta del prodotto per lavarli è importante: sconsigliamo di utilizzare quotidianamente gli shampoo che troviamo in commercio al supermercato. Essi in gran parte contengono solfati e parabeni che sono dannosi per i nostri capelli. Ed ecco perché buttare questo alimento una volta scaduto è un grande errore: infatti, con la farina possiamo creare uno shampoo naturale al 100%.

Come prepararlo

Per preparare questo shampoo naturale bastano pochissimi ingredienti. Per farlo, prendiamo un recipiente ed aggiungiamo una manciata di farina che non usiamo più, un cucchiaio di yogurt bianco ed un cucchiaino di miele. Dobbiamo miscelare i prodotti ed aggiungere dell’acqua tiepida quanto basta per ottenere la consistenza tipica del classico shampoo. Dunque, dopo aver bagnato i capelli, dobbiamo applicare lo shampoo sulla cute e sulle lunghezze strofinando delicatamente. Il miele aiuterà a nutrire ed idratare i capelli in profondità.

Consigli

Consigliamo di alternare il lavaggio con questo shampoo naturale a quello con prodotti professionali per mantenere buona la salute del capello. Lo shampoo naturale a base di farina è particolarmente indicato per chi ha capelli fini e per chi ha la cute molto delicata.