Da statistiche, lavare i pavimenti è uno dei lavori di casa più odiati dagli italiani. Molti preferiscono di gran lunga lavare i piatti o addirittura pulire il water. Passare il mocio richiede tempo e fatica. Spesso il solo pensiero ci fa procrastinare all’infinito, per poi ritrovarci a fare maratone di pulizia in un solo giorno. Ma esiste un oggetto che ci permette di rendere tutto più rapido e indolore. Con questo oggetto laviamo velocemente e a fondo i pavimenti senza mocio e secchio d’acqua. I risultati saranno: pavimenti sempre splendenti e zero stress da pulizie.

Le controindicazioni del mocio

Il mocio ha due grandi difetti. In primo luogo non cattura la polvere. Questo significa che prima di usarlo dobbiamo passare l’aspirapolvere (che non sempre raggiunge i punti più nascosti). In secondo luogo, dopo averlo passato dobbiamo aspettare che il pavimento si asciughi.

Per ovviare parzialmente a queste due seccature possiamo ricorrere a una scopa acchiappa-polvere. Questa scopa è sottile al punto che riesce a raggiungere anche i punti più nascosti, irraggiungibili per l’aspirapolvere. Allo stesso tempo, se spruzziamo un po’ di sgrassatore sul panno riusciremo a pulire il pavimento dallo sporco, senza bagnarlo.

Ma la vera svolta è sostituire al classico panno acchiappa-polvere questo altro panno, nemico numero uno di ogni tipo di sporcizia.

Con questo oggetto laviamo velocemente e a fondo i pavimenti senza mocio e secchio d’acqua

Con il panno in microfibra lavare i pavimenti non è mai stato tanto semplice e veloce. Persino divertente. Basta spruzzare dello sgrassatore sul panno e passarlo sul pavimento con un bastone da scopa. La porosità del panno in microfibra fa sì che in un colpo solo ci libereremo sia della polvere che dello sporco, risparmiando tempo e fatica. L’agilità del bastone da scopa ci permetterà di arrivare ovunque e una volta finito non dovremo spalancare le finestre e attendere che il pavimento si asciughi. Inoltre, questi panni non devono essere sostituiti. Basta strizzarli e poi metterli in lavatrice. Con questo oggetto le pulizie diventeranno più assidue, la nostra casa più splendente e noi saremo meno stanchi.