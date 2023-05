Capelli lisci e luminosi anche in estate con una maschera naturale: il trucco di Priyanka Chopra ti fa risparmiare

Capelli lisci e luminosi anche in estate con una maschera naturale - foto da Instagram

Chi ha detto che per avere capelli setosi ci sia necessariamente bisogno di prodotti che costano tanto? Con pochi ingredienti che hai in dispensa puoi preparare una maschera che ti permetterà di sfoggiare una chioma da far invidia. Ecco di cosa si tratta.

Priyanka Chopra è un’attrice indiana che ha vinto Miss Mondo nel 2000 ed è nota non solo per la folgorante bellezza ma anche per la sua chioma. Quest’ultima è liscia e setosa, certamente invidiata da tutte le altre donne.

Ma qual è il suo segreto? A quanto pare l’attrice se ne prenderebbe cura anche grazie ad una maschera fatta in casa. A suo dire, la ricetta le è stata insegnata dalla madre e dalla nonna. Ti sveliamo dunque come avere capelli lisci e luminosi anche in estate con una maschera naturale.

Ecco il segreto di Priyanka Chopra per una chioma perfetta

Gli ingredienti per preparare la maschera sono molto economici. Anzi, probabilmente li hai già in dispensa e li usi per cucinare.

Sono infatti due cucchiai di yogurt, un cucchiaio di miele e un uovo. Devi semplicemente metterli in una ciotola e mescolarli energicamente. Fallo fin quando non avrai ottenuto una sostanza spumosa e bianca. A questo punto saprai che la maschera è pronta.

Capelli lisci e luminosi anche in estate con una maschera naturale, ecco come fare

Dunque, non ti resta che lavare i capelli applicando anche il sapone. Dopo averlo risciacquato con grande cura, tamponali con un asciugamano.

Questo è il momento in cui devi applicare la maschera. Distribuiscila lungo le lunghezze e lasciala in posa per 30 minuti. Trascorso questo lasso di tempo, risciacquala con acqua tiepida e procedi ad asciugare i tuoi capelli.

Attenzione, però, perché a detta della stessa Priyanka Chopra potrebbe essere necessario risciacquare la chioma per ben due volte prima di riuscire a rimuovere lo yogurt. Tuttavia, se il risultato è avere dei capelli simili a quelli dell’ex Miss Mondo, potrebbe davvero valerne la pena. Unica pecca? L’odore non esattamente gradevole della maschera.

Ogni quanto Priyanka Chopra lava i capelli?

L’ex Miss Mondo ha dichiarato di amare prendersi cura dei suoi capelli. Gli dà una notevole importanza e infatti preferisce lavarli almeno ogni due giorni e, se possibile, addirittura tutti i giorni. Ricordiamo però che ognuno dovrebbe trovare la frequenza di lavaggio migliore per la propria chioma. In alcuni casi, lavarla tutti i giorni potrebbe essere superfluo e persino dannoso.

