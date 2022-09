Non sempre l’arrivo dei capelli bianchi è vissuto con serenità. Talvolta, in soggetti predisposti, l’incanutimento può insorgere addirittura prima dei 20 anni. In effetti, potrebbero esserci diversi fattori da tenere sotto controllo, per preservare il colore naturale dei propri capelli. Si sa, le tinture vanno di moda, e cambiare acconciatura e colore molto spesso fa sentire una persona rinnovata. Perlomeno, sarebbe consigliabile evitare tinte a base di ammoniaca o resorcina, sostanze che alla lunga si rivelano deleterie. Se il ricorso alle tinture chimiche, invece, fosse determinato solo dalla presenza di capelli bianchi, ecco come si potrebbe ritardare la loro comparsa.

Premettendo che si tratta di un evento inevitabile, nella stragrande maggioranza degli esseri umani. In tutti i casi, è meglio stare attenti ai prodotti cosmetici, che non sono adatti a tutti. Ad esempio, chi ha un capello particolarmente sottile e fragile, farebbe bene ad utilizzare dei pigmenti completamente naturali. Se si è affezionati alla tonalità naturale della propria chioma, è importante sapere che il colore dei capelli è dato dalla presenza di melanina. Questa è la sostanza che colora anche l’iride e la pelle.

Capelli bianchi, ecco come si potrebbe ritardare l’incanutimento

Ad un certo punto della vita di una persona, per quanto riguarda i capelli, i melanociti potrebbero cessare la produzione di melanina. Questa sarebbe la causa dell’incanutimento. Inoltre, è stato osservato come nella tipologia caucasica l’insorgenza dei capelli bianchi arrivi ben prima rispetto alle persone di colore. Queste ultime, infatti, iniziano a presentare questo sintomo dell’invecchiamento appena dopo i 40 anni, proprio perché il loro organismo, tendenzialmente produrrebbe più melanina.

Quando l’incanutimento ha un’origine genetica

I capelli bianchi, dunque, sarebbero un effetto della morte dei melanociti, cellule preposte alla produzione di melanina. Questo è valido anche nel caso in cui l’incanutimento risultasse alquanto precoce. Se ciò fosse provocato da un gene difettoso, come eredità autosomica dominante, ovvero di origine genitoriale, purtroppo, rallentare il processo di incanutimento sarebbe impossibile.

Come rallentare la comparsa dei capelli bianchi

Per ritardare l’incanutimento, è necessario ridurre al minimo ogni stress ossidativo. Per fare ciò, sarebbe consigliabile evitare fumo e alcolici. Anche una cattiva alimentazione avrebbe il suo peso. Infatti, sarebbe bene includere quotidianamente frutta e verdura, ovvero cibi ricchi di antiossidanti, nella propria dieta. Anche lo stress psicologico non è da sottovalutare. Infatti, questa condizione della psiche, a livello organico, provocherebbe un aumento di perossido di idrogeno a livello del bulbo pilifero.

Non a caso, questa sostanza che l’organismo produce come conseguenza dello stress, non è altro che l’acqua ossigenata che si utilizza, in seguito a una sintesi chimica, per la decolorazione dei capelli. In definitiva, per ritardare l’incanutimento, sarebbe necessario condurre una vita sana e regolare.

