Con l’abbassamento delle temperature tipico dell’autunno appena iniziato potrebbe puntualmente ripresentarsi un problema all’interno delle nostre case. Questo ha il nome di “cimice verde”, un insetto che certamente non ha spiccate doti di mimetizzazione, visto il suo tipico colore verde acceso. Per natura sarebbe del tutto innocuo per l’uomo. Tuttavia, non sarebbe l’inquilino perfetto. Infatti, il suo ronzio sarebbe parecchio rumoroso, per non parlare della puzza che emette per difendersi da un eventuale nostro avvicinamento.

Purtroppo, però, questi incontri ravvicinati diventano molto frequenti in questo periodo, quando le cimici verdi abbandonano giardini e orti per migrare nelle nostre dimore. Queste sono attratte dall’opportunità di trascorrere qualche mese al caldo e all’asciutto, potendo deporre le uova in tutta tranquillità. Per evitare di incontrarle per casa, l’ideale sarebbe prevenire l’infestazione di questo fastidioso insetto con alcuni interventi in casa, dentro e fuori. Al contrario, se fosse ormai troppo tardi per una prevenzione, nell’articolo di oggi scopriremo come scacciarle e tenerle lontane per tutto il periodo critico.

Dove si nascondono e depongono le uova

Avere le cimici verdi in casa non è un problema da poco, per via della puzza, del rumore e del ribrezzo che possono suscitare. Per capire come eliminarle dovremmo, innanzitutto, avere un’idea dei loro luoghi del cuore, quelli dove si rintanano per deporre le uova. Solitamente, le cimici verdi prediligono la zona vicino alle finestre, infilandosi nei vari antri tra infissi e zanzariere oppure nei cassoni delle tapparelle.

Dentro casa, invece, potrebbero riposare dietro ai mobili, dietro ai battiscopa, all’interno dei lampadari oppure trovare riparo in qualsiasi fessura del muro.

2 rimedi naturali per eliminare le cimici verdi da casa e finestre

Per sbarazzarcene e tenerle lontane potremmo affidarci a dei prodotti naturali il cui odore sarebbe particolarmente odiato da questi insetti e in grado di infastidirle. Per tutta la zona delle finestre potremmo preparare una soluzione a base di acqua e sapone di Marsiglia. Dovremmo miscelare 150 ml di acqua calda con 1 cucchiaio di sapone di Marsiglia liquido o in scaglie. Dopo, dovremmo versare il tutto all’interno di uno spruzzino e vaporizzare la miscela su tende, zanzariere e ogni fessura che scoviamo.

Infine, per agire all’interno della casa, ma anche in balcone, potremmo preparare un infuso a base di aglio e tea tree oil. Per farlo, facciamo bollire 300 ml di acqua, aggiungiamo 2 spicchi d’aglio e lasciamo in infusione per 15 minuti. Poi, aggiungiamo 10 gocce di tea tree oil, distribuiamo la soluzione in alcuni bicchieri e disponiamoli nei punti critici. Trascorso qualche giorno potremmo rimuoverli e ripulire pavimenti e piastrelle con una miscela di acqua e olio essenziale di menta piperita, altro odore sgradito per loro. Allora, ecco qui 2 rimedi naturali per eliminare le cimici verdi da casa e godersi un autunno sereno.

