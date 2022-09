Non è necessario che un’auto sia troppo vecchia affinché si senta un rumore quando giriamo lo sterzo. In talune occasioni lo si avverte come se si trattasse di uno scricchiolio. E, in questi casi, alla radice del problema potrebbero esserci diverse questioni.

Tant’è che forse non è il caso di cimentarsi in ricostruzioni che potrebbero far andare fuori strada.

Scricchiolio o rumore quando giriamo lo sterzo, anche da fermo: cosa può essere

Per semplice assonanza, ad esempio ci si potrebbe chiedere come capire se la scatola dello sterzo è rotta.

Tuttavia, quello scricchiolio dello sterzo che potrebbe verificarsi da fermo potrebbe una causa ben diversa.

La prima cosa da fare è accertarsi che la sensazione avuta non sia stata solo tale, ma che corrisponda realmente a qualcosa di anomalo.

Un test da fare

Potremmo, ad esempio sentire uno scricchiolio quando giriamo lo sterzo, ma in realtà la rumorosità potrebbe essere altrove.Il test per scongiurare l’ipotesi che sia così abbastanza semplice.

A macchina ferma e con il motore accesso, si dovrebbe iniziare a muovere il volante in maniera tale da direzionare i pneumatici anteriori al massimo della loro “apertura”.

Vibrazione quando giriamo il volante, cosa potrebbe essere?

Se si avverte uno scricchiolio o rumore quando giriamo lo sterzo, è probabile che ci siano dei problemi o comunque una una situazione da analizzare. Potrebbe anche trattarsi di semplici vibrazioni.

Questo dovrebbe essere la spia da considerare e da sottoporre al parere di un meccanico. Con un anomalo rumore dello sterzo in manovra o da fermo da , un professionista sceglierà probabilmente di valutare in primis la situazione degli ammortizzatori.

Rumore quando si gira lo sterzo e ammortizzatori, attenzione al legame

L’analisi della situazione potrebbe, ad esempio, aiutare a capire se gli ammortizzatori sono da sostituire. Va detto che più sono i chilometri percorsi e più cresce la possibilità che ci sia stata un’usura delle componenti. Ad esempio dei cuscinetti.

Provvedendo alla sostituzione delle parti usurate, si potrebbe risolvere il problema del rumore allo sterzo.

Tuttavia, non è detto che le questioni da risolvere non siano altre. Al di là dell’esempio citato, il consiglio è sempre di sottoporre periodicamente la propria auto a dei controlli. Questo renderà più semplice individuare sul nascere potenziali criticità, evitando che diventino problemi più seri e garantendosi una maggiore sicurezza.

In fondo si sa come l’auto abbia degli impegni da rispettare anche a livello di manutenzione. Un po’ come quando ci si chiede quanto costa cambiare le pastiglie dei freni e quando farlo.

