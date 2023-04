Una pasta al pomodoro come non l’hai mai vista, ecco come la prepara Belén Rodrìguez: è il suo piatto preferito!

Pasta al pomodoro come non l'hai vista mai, ecco come la prepara Belén Rodrìguez - da Instagram

Spesso i VIP condividono sui propri social non solo allenamenti casalinghi ma anche ricette. È anche il caso di Belén Rodrìguez, che in passato ha condiviso la sua personale ricetta della pasta al pomodoro. Scopriamo i segreti della showgirl per preparare il suo primo piatto preferito in assoluto.

La pasta al pomodoro è un piatto molto semplice e tipico della nostra cucina. Tutti possono prepararlo spendendo pochissimo per farlo.

Come ogni pietanza della tradizione, però, ognuno tende a rivisitarlo in base ai propri gusti. È il caso di Belén Rodrìguez, che in passato ha condiviso una particolarissima versione della pasta al pomodoro. Ecco i suoi segreti per prepararla.

Gli ingredienti che usa

Pasta di gragnano;

pomodori pelati;

concentrato di pomodoro;

gelatina di dado vegetale;

cipolla;

aglio;

olio EVO;

sale;

zucchero.

Per preparare la pasta al pomodoro la showgirl usa davvero tantissime cipolle. Infatti, molti dei suoi seguaci l’hanno rimproverata proprio per questo motivo. Come avrai però dedotto, l’uso massiccio di quest’ingrediente non è l’unica variazione che Belén attua alla tradizionale ricetta della pasta al pomodoro.

Una pasta al pomodoro come non l’hai mai vista, ecco la ricetta di Belén Rodrìguez

Prima di tutto, bisogna tagliare la cipolla e farla soffriggere con un po’ di olio extravergine di oliva fin quando non diventa dorata. Quindi, aggiungere l’aglio e attendere che faccia lo stesso. Aggiungere poi anche il dado vegetale in gelatina assieme al concentrato di pomodoro. Dunque, lascia cuocere il tutto per qualche minuto e solo in seguito versa al suo interno i pelati.

Fai bollire l’acqua per la pasta e cuocila. Intanto, aggiungi sale e molto zucchero al sugo. Quando la pasta sarà pronta, versa il sugo al suo interno e fai saltare in padella il tutto. Ecco, quindi, una pasta al pomodoro come non l’hai mai vista. Un altro consiglio di Bèlen? Se si vuole preparare una versione più leggera di questo piatto bisogna farlo coi pomodorini e senza cipolla.

Insomma, la versione della pasta al pomodoro della showgirl argentina ha attirato le ire di tante persone. Tuttavia, lei giura sia buonissima e ha invitato i suoi followers a provare a prepararla. Varrà la pena provarci?

Per approfondire

Sgonfiarsi e dimagrire dopo Pasqua e Pasquetta: addome di ferro in 15 minuti con gli esercizi di Miranda Kerr