È appena uscito un Gratta e Vinci da 5 euro che potrebbe farti vincere 500.000 euro ed ecco come fare a vincere. Lo hai già provato?

Tutti i mesi, lo Stato mette in circolazione dei nuovi Gratta e Vinci per la gioia degli scommettitori. Che, così, possono sfidare la fortuna con dei giochi nuovi. Ad esempio, da poco è stato messo a disposizione un Gratta e Vinci da 5 euro che te ne fa vincere, addirittura, 500.000. Giocare è semplice e sono queste le sue probabilità di vincita

Milioni di italiani, ogni giorno, provano a grattare la sfortuna con un Gratta e Vinci.

Sperando di vincere una cifra che possa realmente far cambiare loro la vita. Non, insomma, il classico premi da 3 o 5 euro, ma qualcosa di ben più appetibile.

Solo che, e val la pena ribadirlo, vincere questi premi alti è molto, molto difficile. Nel senso che non dobbiamo lasciarsi ingannare da certe probabilità di vittoria, se non si è un minimo esperti. Ribadiamo che la ludopatia è malattia gravissima, seria, che manda in rovina tante famiglie. Insomma, giocare, di tanto in tanto, va bene, ma senza esagerare.

Ecco quanto si potrebbe perdere in un anno

Perché anche comprare un Gratta e Vinci da 5 euro, potrebbe non essere molto, da un punto di vista economico. Ma se lo fai tutti i giorni vuol dire che sono 150 euro in un mese. Ovvero, 1.800 euro in un anno. Più di uno stipendio mensile per tante famiglie.

E vincere, come detto, non è per nulla facile. Soprattutto, non lasciatevi ingannare da chi dice che i Gratta e Vinci con i premi si riconoscono da un segno. O, peggio ancora, dal loro numero di serie. Sono leggende metropolitane che vi ho spiegato essere solo tali. Vincere è solo questione di fortuna.

Ecco come si gioca

Come detto, è appena uscito un Gratta e Vinci da 5 euro e si chiama La Star. Va subito precisato che è un Gratta e Vinci online, ovvero si gratta virtualmente su smartphone o computer.

Giocare a La Star è davvero molto facile. Per prima cosa dovremo scoprire quali sono i 5 Numeri Vincenti che dobbiamo sperare di trovare. E, soprattutto, qual è il numero Bonus X5 che, se trovato, ci fa vincere 5 volte il premio indicato.

È appena uscito un Gratta e Vinci da 5 euro e queste sono le probabilità di vittoria

A questo punto, a destra della colonna, dobbiamo grattare i 12 Tuoi Numeri. Se sotto uno di questi dovessimo trovare uno o più dei Numeri Vincenti, vinceremmo la somma indicata. Non solo. C’è anche un gioco Bonus. Anche in questo caso, dovremmo grattare i 5 simboli e se dovessimo trovare una coppa, vinceremmo la somma riportata.

Quindi, molto facile il meccanismo di gioco. Ma quali sono le probabilità di vincita, che è quello che interessa al giocatore. Diciamo che sono nella media. Nel senso che 1 giocata ogni 7,86 è vincente premi superiori al costo dei 5 euro. Ovvero, dai 10 euro in su. Francamente, ci sono Gratta e Vinci con probabilità migliori. Per farvi capire quanto sia difficile portare a casa i 500.000 euro di premio massimo, ecco la percentuale. Solo 1 ogni 7.680.000 giocate fa vincere il mezzo milione di euro. Buona fortuna.