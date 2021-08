Capelli bellissimi con lo straordinario rimedio della nonna gratis e pronto in 10 minuti

I capelli sono fondamentali nell’estetica di una persona. Una bella chioma curata e sana riesce a far sembrare piacevole anche un viso che, altrimenti, non lo sarebbe.

Uno dei periodi più difficili da sopportare per i nostri capelli è proprio l’estate. In questa stagione i capelli sono più soggetti a maltrattamenti e stress quotidiani. I raggi forti del sole e l’acqua del mare o della piscina li disidratano, creandogli un vero e proprio trauma che li rende aridi, sfibrati e spenti.

Possiamo provare a proteggere i capelli con mille prodotti anche molto costosi, ma la maggior parte delle volte questi si riveleranno inutili.

Il risultato è che torneremo a casa con una chioma più simile a della paglia che ad altro. Ciò che non tutti sanno, però, è che esiste una tecnica molto più economica e naturale che potrà aiutarci a rigenerare i capelli e a renderli morbidissimi. Si tratta di un procedimento casalingo, un vero e proprio metodo della nonna completamente naturale e a costo zero. Scopriamo insieme come prepararlo.

Capelli bellissimi con questo straordinario rimedio della nonna gratis e pronto in 10 minuti

I capelli sono una parte molto importante del nostro fisico. Avere dei capelli brutti o radi può essere un problema che crea disagio e insoddisfazione.

Per questo è importante utilizzare le dovute accortezze nel trattamento dei propri capelli. In particolare chi si fa la tinta ai capelli dovrebbe fare attenzione a questi rischi di cui le pubblicità non parlano.

Un altro aspetto a cui dovremmo fare molta attenzione sono i prodotti che utilizziamo per lavarci i capelli.

Questi ultimi, si sa, più sono naturali e meno saranno aggressivi sui nostri capelli. Ed è per questo che il metodo della nonna che prepareremo è l’ideale.

Come prepararlo

Serviranno solo 2 ingredienti: i semi di lino e l’acqua. Prepariamo 50 grammi di semi di lino e 2 litri di acqua.

Versiamo il tutto in una pentola a pressione, e lasciamo cuocere per 10 minuti.

Allo scadere di questi minuti, spegniamo il fuoco e filtriamo il liquido con un passino. Lasciamo raffreddare, e gradualmente noteremo che il prodotto non sarà più liquido, ma si sarà addensato.

Come utilizzarlo

Questo prodotto è perfetto se utilizzato come balsamo. Dopo aver effettuato il normale lavaggio e quando i capelli saranno ancora bagnati, versiamo il composto sulla cute e massaggiamo dolcemente.

Lasciamo in posa per qualche minuto, quindi risciacquiamo accuratamente. Ed ecco che noteremo i capelli bellissimi con questo straordinario rimedio della nonna gratis e pronto in 10 minuti.

Ricordiamo che il metodo in questione non è supportato da evidenze scientifiche, di conseguenza non sappiamo se potrebbe rivelarsi nocivo per la salute. Si raccomanda quindi attenzione e di rivolgersi sempre a uno specialista.

