Il limone è un frutto che non dovrebbe mai mancare sulle nostre tavole: sono tantissime, infatti, le virtù riconosciute a questo aromatico agrume. In un precedente articolo, ad esempio, abbiamo approfondito i benefici che il limone apporta alle articolazioni e al peso forma nelle donne con più di 50 anni. Oggi, invece, scopriremo come questo antiossidante naturale abbia anche un’altra funzione fondamentale nel nostro organismo.

Basta bere il succo di questo comunissimo frutto per proteggere il cuore e ripulirlo dal colesterolo

Il limone, assieme agli altri frutti della famiglia Citrus, non solo è ricchissimo di vitamina C, ma anche di acido citrico, e di naringenina. Quest’ultima è un flavonoide dalle virtù cardioprotettive e anti-ischemiche che, come riportato in questo studio, aiuta a ridurre l’incidenza di patologie cardiovascolari. Purtroppo, ad oggi, le malattie che riguardano il cuore sono ancora tra le principali cause di morte in Occidente e comunque nei paesi industrializzati. Quindi, supportare la medicina, attraverso la giusta prevenzione anche a tavola, è di fondamentale importanza nel contrastare patologie cardiovascolari.

Effetti ancora più curativi se abbinato a questo frutto rosso

Consumare regolarmente almeno un limone al giorno, dopo i 50 anni, aiuta a prevenire patologie cardiovascolari. Questo effetto curativo è ancora maggiore se il suo succo viene abbinato a quello della melagrana, una bacca rossa molto ricca di tannini e antociani. Queste due sostanze sono molto efficaci nel fortificare il muscolo cardiaco e nel ripulire le arterie dai depositi di colesterolo e trigliceridi.

Come preparare questo elisir amico del cuore

Innanzitutto, è importante assicurarci di acquistare limoni biologici. Oltre che dalla certificazione di provenienza si riconoscono perché hanno la buccia leggermente ruvida. Se, invece, la scorza appare molto lucida e liscia, significa che è stata trattata con cere artificiali non edibili. Il limone deve essere ben maturo e bello compatto, con un bel colore giallo acceso e un profumo intenso e aromatico.

Verificata la provenienza del limone, procediamo con il preparare il nostro elisir amico del cuore. Spremiamo un limone e mescoliamo il succo con un bicchierino di succo di melagrana biologico (si può reperire in erboristeria, in parafarmacia e nei negozi di alimenti naturali). Aggiungiamo acqua naturale così da allungare la bevanda. Basterà bere il succo di questo comunissimo frutto per proteggere il cuore e ripulirlo dal colestorolo, ancor meglio se abbinato alla melagrana. Il consiglio è di assumerlo a digiuno, nel tardo pomeriggio, con un paio di cubetti di ghiaccio per renderlo ancora più dissetante.