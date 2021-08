D’estate si sa, la voglia di cucinare viene meno. Evitiamo di usare il forno e anche i fornelli quando è possibile.

Con il caldo preferiamo cibi freschi, leggeri, che non ci lascino quella sensazione di pesantezza che ci impedisce di fare molte cose.

Soprattutto quando decidiamo di trascorrere le nostre vacanze al mare, sappiamo che per poterci fare il bagno, è importante non mangiare pesante.

Di ricette che fanno al caso nostro ce ne sono molte. Parliamo di tutte quelle ricette che si possono preparare in pochi minuti e che ci regalano il gusto che stavamo cercando.

Per queste tipologie di piatti, dobbiamo prendere in considerazione cibi freschi come alcuni tipi di verdure e affettati di pesce e di carne.

Non solo, anche molti formaggi possono fare al caso nostro perché si sposano perfettamente con alcuni alimenti che possiamo utilizzare.

In questo articolo, vogliamo parlare di una ricetta molto semplice e veloce da preparare che farà impazzire tutti i nostri ospiti.

Stiamo parlando della ricetta perfetta che mette insieme spinaci e salmone da gustare nelle fresche sere d’estate, il rotolo salmone e spinaci.

Gli ingredienti

350 grammi di salmone affumicato; 100 grammi di philadelphia; 6 uova; 60 grammi di parmigiano; 150 grammi di spinaci; pepe; sale; olio.

La ricetta perfetta che mette insieme spinaci e salmone da gustare nelle fresche sere d’estate

Vediamo ora insieme come si procede per preparare il rotolo spinaci e salmone da presentare ai nostri ospiti.

Il primo passo è quello di lessare i nostri 150 grammi di spinaci in una pentola con acqua bollente leggermente salata.

Lasciamoli cuocere per circa 15 minuti. Trascorso il tempo necessario, lasciamoli raffreddare e poi strizziamoli per fargli perdere un po’ d’acqua.

Andiamo ora a sbattere le uova, aggiungiamo un pizzico di sale, di pepe e qualche grammo di parmigiano.

Mescoliamo il tutto per ottenere un composto il più possibile omogeneo. Aggiungiamo infine gli spinaci e mescoliamo ancora.

È il momento di stendere il nostro composto. Utilizziamo una teglia ricoperta da carta forno e inforniamo per una decina di minuti a 180 gradi.

Facciamo ora raffreddare il composto prima di farcirlo.

Una volta freddato, cominciamo a spalmare all’interno la philadelphia e aggiungiamo poi le fettine di salmone affumicato.

Aggiungiamo, infine, una spolverata di parmigiano che dà, senza dubbio, quel tocco in più alla nostra ricetta.

Arrotoliamo il composto e avvolgiamolo nella pellicola trasparente.

Facciamolo riposare nel frigorifero per circa 30 minuti prima di servirlo a tavola.

Questa ricetta estiva semplice e veloce è perfetta da presentare nelle fresche sere d’estate.

Se amiamo il salmone affumicato, possiamo scoprire tante altre ricette che lo vedono protagonista.

