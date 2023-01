Incredibile quanto costa a gennaio una crociera last minute! Vasta scelta a partire da soli 159 euro

Per milioni di turisti il mare d’inverno conserva intatto tutto il suo fascino. Anzi, diviene la meta preferita grazie al carico di paesaggi e suggestioni più profonde che è in grado di donare rispetto alla bella stagione.

Per chi cerca la destinazione itinerante, magari lungo mari mai solcati in precedenza, ecco la formula della crociera. Sole, mare, relax, escursioni e divertimento tutto in un pacchetto e, particolare non da poco, a prezzi convenienti. Spulciando le offerte dei principali operatori di settore abbiamo scoperto che è incredibile quanto costa a gennaio una crociera last minute.

Alcune proposte last minute di MSC Crociere

Partiamo da alcune delle tante soluzioni proposte da MSC Crociere.

Per chi ha limiti di giorni, ecco il tour di 3 notti tra Arabia Saudita e Mar Rosso con la nave MSC Splendida. Le date disponibili sono quelle del 18 e 25 gennaio, porto di imbarco Jeddah (Arabia Saudita) e porto di arrivo Sokhna (Egitto). La tariffa crociera parte da 229 euro p.p., cui va aggiunta la quota del servizio obbligatorio di 36 euro (265 euro totale). La tipologia di cabina é quella interna e la pensione é completa.

Stessa durata anche per il tour Caraibi e Antille a bordo della MSC Meraviglia. Partenza (il 19, tra 2 giorni) e arrivo sono previsti da Port Canaveral, in Florida. In questo caso la tariffa crociera parte da 209 euro p.p. (sempre cabina interna), cui vanno aggiunti 45 euro di quota obbligatoria del servizio alberghiero.

Infine ecco un percorso lungo 7 notti e 8 giorni e, in un certo senso, più familiare, considerato che si snoda nel Mediterraneo. Il porto di imbarco e di arrivo è quello di Napoli (Pompei) e le date di partenza di disponibili sono quelle del 18 e 25 gennaio. Lungo il tragitto la MSC Bellissima toccherà i porti di Palma de Mallorca, Barcellona, Marsiglia, Genova e La Spezia. La tariffa crociera parte da 299 euro p.p. (più 84 euro di quota obbligatoria) e anche in questo caso il prezzo comprende le tasse portuali.

In rete è incredibile quanto costa a gennaio una crociera last minute!

Vediamo ora una selezione dei last minute Costa Crociera.

Per chi sogna i Caraibi, ecco la crociera di 8 giorni e 7 notti con Costa Fascinosa. La partenza è prevista il 20 gennaio da Guadalupa, con rientro allo stesso porto il 27. Il prezzo p.p. parte da 159 euro, cui va aggiunta la quota obbligatoria (11 euro/notte gli adulti).

Tra gli itinerari che si snodano lungo il Mediterraneo, ecco il tour 6 notti/5 giorni con Costa Smeralda. Savona è il porto di imbarco (12 febbraio), Civitavecchia quello di arrivo (il 17) e Marsiglia, Barcellona e Palermo quelli toccati lungo la navigazione. La tariffa parte da 389 euro p.p. (778 euro il totale per due viaggiatori) e la quota di servizio obbligatoria è inclusa nel prezzo.

Per chi punta al caldo, infine, ecco la crociera Dubai ed Emirati Arabi in partenza domenica 22 gennaio. Porto di imbarco e di arrivo (il 29) è quello di Doha e i turisti viaggeranno sulla Costa Toscana. Il prezzo p.p. parte da 449 euro (898 euro per 2 persone) ed include la quota del servizio obbligatorio.

In chiusura invitiamo il Lettore interessato a consultare tutte le condizioni previste dall’armatore, anche quelle qui non citate.