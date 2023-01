Ne basta un cucchiaino per capelli subito più luminosi dopo lo shampoo: sapete di cosa si tratta?

Consigli per avere capelli più luminosi già dopo il primo lavaggio più qualche idea per chi vuole cambiare colore ed essere alla moda.

Con la ripresa del lavoro in ufficio post vacanze è doveroso tornare a riprendersi anche cura di sé e del proprio corpo. Per questo, tanti si appellano all’esercizio fisico, in modo da smaltire tutte le calorie in eccesso accumulate tra pranzi e cenoni durante le feste.

Ma non c’è da porre rimedio solo all’accumulo di grasso su fianchi e girovita: bisogna prendersi cura anche della pelle e dei capelli. In effetti, non è solo il freddo a metterli a dura prova, rendendoli fragili, secchi e spenti, ma anche l’alimentazione contribuisce al loro status.

Ad esempio, non dimentichiamo di assumere la giusta quantità di vitamine, specialmente quelle del gruppo B e C. Inoltre, anche rame, zinco e omega 3 sono tutti nutrienti fondamentali per una buona salute del cuoio capelluto.

Senza contare che alcuni ingredienti della dispensa possono essere amalgamati per preparare degli scrub naturali, rinforzanti e rimpolpanti. Oppure possono essere usati singolarmente e applicati dopo lo shampoo per vedere subito un risultato migliore.

Che dire dell’aceto? Ne basta un cucchiaino per capelli subito più luminosi. Vediamo però quali sono i giusti passaggi da seguire per apprezzare risultati soddisfacenti già dopo il primo lavaggio.

Acqua calda o fredda?

Prima ancora di preoccuparci del tipo di prodotto che andremo ad applicare sui capelli, ci siamo mai interrogati sulla giusta temperatura dell’acqua?

L’acqua calda favorisce l’assorbimento di detergenti e nutrienti da parte delle cuticole, mentre quella fredda aiuta a sigillarle. Certo, poi per alcuni il problema potrebbe essere il livello di calcare presente nell’acqua, che agisce sui capelli, rendendoli spenti e opachi.

Ne basta un cucchiaino per capelli subito più luminosi: come usare l’aceto durante lo shampoo

Ed è qui che entra in gioco l’aceto: eliminando i residui di calcare depositati sui capelli, li rende immediatamente più brillanti.

Non dovremmo fare altro che sciogliere un cucchiaino di aceto di mele in acqua tiepida e applicare sui capelli dopo il classico shampoo. In alternativa, andrebbe bene anche il succo di mezzo limone, da diluire sempre in acqua tiepida.

Un altro trucco per rendere i capelli più morbidi e splendenti consiste poi nel fare impacchi con oli nutrienti circa due ore prima del lavaggio. Avvolgiamoli in un asciugamano caldo e facciamo riposare oppure lasciamo in posa una maschera tutta la notte e laviamo i capelli il mattino dopo.

Per quanto riguarda il post lavaggio, ricordiamoci di applicare un termoprotettore prima del phon e di usare una spazzola in legno con setole morbide.

La moda del 2023

Detto questo, visto che con l’inizio del nuovo anno viene spesso voglia di cambiare taglio o colore, scopriamo come andare a colpo sicuro.

Il 2023 è l’anno delle brunette e proprio per questo molte star hanno abbandonato il colore naturale per abbracciare morbide sfumature castane. Ad esempio, il Brownie Batter Brunette è la tonalità ideale per chi è sempre stata bionda. Chi invece ha una base già castana potrebbe provare il Mousy Brown o l’Hot Chocolate Brunette.

Tra i più gettonati, infine, anche il Liquid Brunette: un castano lucidissimo reso ancora più intrigante dalle sfumature caramello.