È il segno zodiacale più comune tra le celebrità e le sue caratteristiche lo confermano. Scopri se è anche il tuo

Il segno zodiacale dice molto del nostro modo di essere. L’influenza delle stelle, per chi ci crede, ha un valore importante nel definire il carattere di una persona. Difficile che si scappi. Ad esempio, esiste un segno zodiacale che è il più comune tra le celebrità. Se sei nato anche tu qui, puoi fare strada e diventare un Vip. Scopri qual è.

Quanti di voi, alzandosi alla mattina, tra le prime cose che fanno c’è anche quella di controllare il proprio oroscopo? Coraggio, non vi vede nessuno, potete anche ammetterlo. State tranquilli, perché siete in ottima compagnia visto che si stima che ben il 90% dei nostri connazionali dia, ogni giorno, una sbirciatina.

Come a dire “non è vero, ma io ci credo”. Del resto, fidarsi delle stelle non costa nulla. Anche se, tra questi, il 3% circa è compulsivo, nel senso che affida totalmente le sue azioni a quello che gli dicono le previsioni astrologiche. Come sempre, le mezze misure sono sempre la soluzione più idonea. Va bene guardare quello che i siti come il nostro o i quotidiani ci dicono, ma senza farlo diventare una ossessione.

Ecco come si è scoperto qual è il segno zodiacale più famoso tra i Vip. Te lo aspettavi?

Le caratteristiche dei singoli segni sono importanti. Ad esempio, ce n’è uno che raramente tradisce il partner. A differenza di chi cornifica per natura. Qualche tempo fa, un gruppo di ricercatori composto da Miah M. Adel, Saiyeeda F. Hossain e Hannah Johnson ha pubblicato uno studio. Avevano preso in esame il profilo di 100 personalità. Per poter affermare quale è il segno zodiacale più comune tra le celebrità.

Un campione che comprendeva scienziati, politici, autori di opere letterarie, icone dello sport, attori, attrici, cantanti, manager aziendali. Non solo del tempo presente, ma anche del passato. E sono andati a controllare la loro data di nascita e, logicamente, anche il segno zodiacale.

Il campione è stato allargato per rendere più interessante lo studio americano

Per rendere ancora più interessante questa originale ricerca, gli studiosi hanno deciso di allargare il campione. Dapprima inserendo ben 200 nomi da

esaminare. Poi, sono saliti a 300, sempre con quel criterio di pescare delle personalità in vari campi e non solo artistici.

Ebbene, sia nel caso del campione da 100, sia in quello da 200, sia in quello da 300, il risultato è stato lo stesso. Sembra, dunque, che non ci siano dubbi da questo punto di vista. In tutti e tre i casi è sempre stato questo segno ad emergere, come il più comune tra le celebrità.

È il segno zodiacale più comune tra le celebrità. Te lo aspettavi?

Sapete qual è questo segno da Vip? L’Acquario. Dallo studio effettuato è emerso come l’Acquario sia il segno zodiacale più comune tra le celebrità. Insomma, se sei nato sotto questo segno, hai più opportunità di sfondare, a livello di fama, nella vita.

A contraddistinguere l’Acquario è la sua voglia di libertà, che gli fanno venir voglia di essere indipendente. Ha una grande originalità che, per emergere, è dote non da poco. È anche un grande sognatore, che non si accontenta dei piccoli traguardi, ma che pensa sempre in grande. Una persona che non si accontenta mai dei risultati raggiunti, ma che cerca sempre la novità e nuovi stimoli. Uno che ama mettersi in gioco, anche a costo di perdere quello che si è guadagnato.