La stagione balneare ha preso pienamente il via ora che siamo nel vivo dell’estate. Questo significa che il nostro guardaroba si arricchisce di un reparto dedicato alla moda mare o piscina.

Nella scarpiera, per esempio, prendo posto tutta una serie di ciabattine e infradito di gomma, pratiche ma chic per essere pronte anche per l’aperitivo al tramonto.

Nella zona dedicata all’abbigliamento, tra vestiti dai tessuti impalpabili, short e top, si trovano coloratissimi copricostumi, come parei e caffetani.

Tra gli accessori, invece, hanno un posto d’onore cappelli e occhiali da sole, ma potremmo anche regalarci una nuova borsa estiva e da mare. Poi, fanno il loro ritorno dagli imballaggi invernali i costumi da bagno, indispensabili per un tuffo nel blu.

Nella nostra collezione potremmo avere gli elegantissimi interi, i bikini e, perché no, il modernissimo trikini, una sorta di tre pezzi dall’animo sexy.

Tuttavia, se quest’anno non avessimo superato a pieni voti la prova costume, per apparire più magre e camuffare la pancetta, potremmo arricchire questa sezione di beachwear con alcuni modelli alla moda.

Per sembrare più magre in costume e nascondere la pancia ecco 4 modelli trendy non a vita alta

Solitamente, per le imperfezioni in zona girovita il costume eletto come quello più adatto sarebbe il bikini a vita alta. Questa versione di due pezzi abbina al tradizionale reggiseno, a fascia o a balconcino, uno slip che arriva fin sopra l’ombelico. In questo modo lo specchio ci potrebbe restituire un’immagine del nostro corpo più snella ma anche più slanciata.

Subito dopo il bikini a vita alta, l’altra opzione più gettonata sarebbe il costume contenitivo. Questo sarebbe cucito in modo tale da regalare una silhouette da sogno, assottigliando otticamente rotolini e fianchetti. Nonostante ciò, per ottenere un effetto simile, potremmo anche attingere dalle ultime tendenze della moda, che ha lanciato ben 4 modelli che potrebbero fare al caso nostro.

L’intero a fantasia e l’intero a righe

Il costume intero, si sa, fa sempre un ottimo lavoro sui chiletti di troppo. In particolare, però, dovremmo puntare su due modelli ritenuti da molte curvy quasi miracolosi.

Il primo sarebbe un costume intero con fondo scuro, per esempio blu notte o verde oliva, decorato con micro-fantasie.

Il secondo sarebbe un costume intero decorato, invece, con righe rigorosamente verticali, preferibilmente bianche e di un colore scuro nella palette dei blu o degli azzurri.

L’intero con dettaglio sui fianchi

Restando sempre in tema un altro modello di costume intero, che potremmo valutare sarebbe quello unico colore ma con un decoro sui fianchi.

Per esempio, andrebbero bene bande di colore in contrasto, fiori e foglie. Da evitare, invece, sarebbero il cut out o intrecci di fili.

Bikini o intero con volant

Infine, l’alleato perfetto per sembrare più magre in costume e nascondere la pancia sarebbe proprio il volant. Sul modello intero si dovrebbe trovare al di sotto del reggiseno e sparso a balze sull’addome.

Nel bikini, invece, dovrebbe orlare lo slip, circondando il girovita, e impreziosire le coppe.

