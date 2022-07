L’oroscopo affascina gli uomini fin dai tempi più remoti e ancora oggi. È del tutto umano domandarsi cosa potrebbe accadere al nostro segno zodiacale e quali influenze potrebbero intervenire.

Per quanto riguarda il cielo di luglio, si prospetta alquanto variegato e ricco di rivolgimenti e novità.

Astri e pianeti stanno facendo sentire la loro presenza e continueranno a farlo nei prossimi giorni. Interverranno come al solito nei diversi ambiti della vita, per quanto concerne il lavoro e i soldi, ma anche in campo amoroso. Su quest’ultimo fronte potrebbero esserci grandi cambiamenti in questi giorni.

Weekend di fuoco

Da quasi un mese Venere, Pianeta dell’amore, sosta in Gemelli. Se ne saranno ben resi conto questi ultimi che stanno vivendo un periodo davvero d’oro.

Anche le coppie di lunga data sembrano rivivere i primi momenti fatti di emozionanti batticuori. I single sembrano invece propensi a fare nuovi incontri e alcuni potrebbero essere sfavillanti.

Venere in Gemelli bacia i segni d’Aria, ossia Acquario e Bilancia. Anche loro stanno godendo dell’influsso positivo del Pianeta. C’è da approfittarne finché dura, infatti il 18 Venere passerà in Cancro, che sarà uno dei segni fortunati assieme ad altri favoriti da Superluna e Sole.

Questo weekend, dunque, sarà bene che Acquario e Bilancia si concentrino sul partner o sulla ricerca dell’anima gemella. Momento ideale per concedersi un viaggio in compagnia della propria metà, ma anche per fare nuovi incontri che potrebbero rivelarsi davvero proficui.

Venere in Gemelli bacia i segni d’Aria ma fa traballare l’amore di altri 3 segni zodiacali

Se da un lato alcuni amori stanno vivendo un periodo di rose e fiori, dall’altro alcuni stanno manifestando qualche crepa. Venere infatti risulta al momento dissonante per alcuni segni dello zodiaco che ne stanno risentendo.

Lo sa bene il Leone che sta portando nella coppia le sue inquietudini e preoccupazioni. Tante le discussioni con il partner che stanno mettendo a dura prova il rapporto. È uno di quei momenti in cui il Leone non ha pensiero alcuno se non per se stesso. Fortunatamente il periodo negativo sta per terminare, ma è consigliabile non creare macerie irreparabili.

Non meno sofferente lo Scorpione, che mal tollera ingerenze nella sua vita. Non ha proprio voglia di condividere questa fase della sua esistenza con qualcun altro e sta ergendo un vero e proprio muro attorno al partner. Inoltre è alquanto irritabile, motivo per cui non sarà difficile che si lasci andare a scontri davvero infiammati. Dovrà essere in grado di tenere a bada la lingua mentre analizza ciò che vuole veramente.

Sarà l’aria di estate e vacanze, ma il Sagittario ha voglia di una libertà assoluta. Sente il proprio rapporto amoroso come un limite, come qualcosa che possa impedirgli di vivere nuove avventure.

Si sa, d’altronde, quanto sia poco incline alla monotonia e ricerchi nuovi stimoli.

Forse però, piuttosto che mollare, dovrebbe cercare lui stesso di movimentare e rinfrescare la propria relazione. Meglio non azzardare passi falsi di cui potrebbe pentirsi.

Lettura consigliata

Sono i segni zodiacali più solitari e la loro compagnia è una vera fortuna perché sincera e disinteressata