Il corpo è una macchina (quasi) perfetta da curare con attenzione perché funzioni sempre correttamente.

Come ogni macchina, però, si usura nel corso del tempo e potrebbe anche presentare dei problemi sin dalla sua nascita. Tante persone seguono uno stile di vita sano, fatto di corretta alimentazione e di attività fisica più o meno intensa, ma talvolta potrebbe non bastare. Infatti, eventuali problemi fisici deriva da una serie di elementi combinati tra loro tra loro, che non è facile far risalire ad un’unica causa scatenante.

Ad esempio, la combinazione tra stile di vita e predisposizione genetica può essere determinante per lo sviluppo di possibili disturbi. In senso completamente opposto, tale combinazione può anche risultare estremamente positiva per la prevenzione di sindromi e problematiche varie. Oggi, gli esperti di Salute e benessere di ProiezionidiBorsa si concentreranno su un problema prettamente femminile, le cui cause risultano ancora poco chiare. Una sindrome che affligge tra il 5 ed il 10 % delle donne del Mondo e che normalmente si diagnostica durante la pubertà. Inoltre, questo problema ha delle ripercussioni anche sul fisico di chi ne è affetto, creando spesso disagi e insicurezze. Vediamo di cosa si tratta e a chi rivolgersi per un trattamento efficace.

Calo della voce e aumento di peluria e massa muscolare indicherebbero la presenza di questo fastidioso disturbo femminile

Il disturbo di nostro interesse è conosciuto con il nome di sindrome dell’ovaio policistico, dalle caratteristiche molto particolari. Infatti, tra i sintomi più diffusi troviamo un improvviso calo della voce e l’aumento della peluria, detto irsutismo, oltre che della massa muscolare. Anche l’incremento del peso o addirittura l’obesità rientrano tra le conseguenze del problema. Il motivo di questi sintomi risiede nell’elevata presenza di ormoni maschili, che dà vita ad una vera e propria mascolinizzazione.

Tuttavia, il sintomo che funge da campanello d’allarme in età giovane è l’assenza o l’irregolarità del ciclo mestruale. Questa situazione potrebbe compromettere la fertilità della donna o dare problemi durante la gravidanza.

Per diagnosticarla, si ricorre solitamente a dosaggi ormonali ed ecografie, ma è bene rivolgersi ad un medico specializzato che saprà indicare gli accertamenti da fare.

Il trattamento può essere sia farmacologico che inerente allo stile di vita, soprattutto se si soffre di obesità. In quest’ultima ipotesi, potrebbe essere importante seguire una dieta e praticare una costante attività fisica.

Non sottovalutiamo i segnali che il nostro corpo ci manda e ricordiamo di rivolgerci sempre agli esperti del settore.

