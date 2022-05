Strano fine settimana pieno di alti e bassi per i segni. Per l’Ariete, il fine settimana arriva perfetto per mettere in atto i nuovi piani per il futuro. Domenica, in particolare, prenderemo una decisione che ci farà fare una svolta.

Qualcuno cercherà di mettere zizzania nel rapporto di coppia del Toro facendo credere cose non vere. Meglio non essere precipitosi, perché è solo invidia e non c’è nulla di vero.

Vergine fortunata in amore e con fine settimana in vista all’insegna del romanticismo

Ma se Urano in Toro presto sommergerà di fortuna questi prescelti, c’è chi invece dovrà soffrire per la cattiveria degli altri. I Gemelli sono in grande confusione. Non riusciamo a capire cosa sia meglio per noi e la confusione in testa non ci aiuta. Serve parlarne con una persona fidata che saprà darci i giusti consigli.

È arrivato il momento, per il Cancro di fare chiarezza in amore. Basta tenere il piede in due scarpe perché l’altro si sta stancando. Avremo un faccia a faccia decisivo e non è detto che finirà bene.

Giove in Ariete aiuta gli affari del Leone. Una bella notizia lavorativa ci farà svoltare e forti di questa carica ci lanceremo in qualche lotteria come il Gratta e Vinci, con esiti che potrebbero farci sorridere.

La Vergine si godrà, nel weekend, la nuova fiamma con la quale sta uscendo. Anche se non sarà la persona della nostra vita, ci fa star bene e potremo passare due giorni in un luogo romantico indimenticabile.

La Bilancia farà bene a lavorare sulle proprie finanze perché il fine settimana si prospetta fortunato da questo punto di vista. Un investimento azzeccato ci porterà soldi inaspettati che useremo per fare altro business.

Urano in Toro presto sommergerà di fortuna questi due segni e mentre l’Ariete si prepara a prendere il volo c’è chi tra poco soffrirà moltissimo per cattiverie e gelosie

Lo Scorpione è cacciatore e anche in questo weekend inventerà una scusa per uscire con un’altra persona. Però, faremmo bene a fare attenzione, perché non solo le bugie, ma anche le corna hanno le gambe corte.

Fine settimana romantico in arrivo per il Sagittario, anche perché è stata una settimana da dimenticare. La salute non va bene e faremmo bene a vigilare prima che diventi troppo tardi.

Per il Capricorno è il momento di prendere una decisione importante sul lavoro. Ci alletta quella proposta o alternativa che ci è stata fatta, ma non è semplice lasciare il certo per l’incerto.

L’Acquario è andato in fissa per una persona e prima di muoversi farà qualcosa di insolito. Ovvero, indagheremo sul suo passato, come se fossimo degli agenti segreti. Attenzione, però, a non farsi scoprire.

Le cose vanno male ai Pesci, a partire da un conto corrente sempre più basso. Per fortuna, almeno domenica arriverà una notizia che ci scalderà il cuore.

Approfondimento

L’oroscopo preannuncia valanga di soldi e fortuna per questo segno zodiacale, rabbia e gelosia per Toro e Scorpione e guai seri col partner per altri due