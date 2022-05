Lo stress di tutti i giorni ci mette continuamente a dura prova. Ogni sera andiamo a letto pensando a ciò che dovremo fare il giorno dopo e così al risveglio siamo già carichi di pensieri. E così capita che non riusciamo a dormire bene, ci svegliamo stanchi e un leggero fastidio alle tempie ci accompagna per tutta la giornata.

Pensiamo dunque che la causa principale di questi fastidi, piccoli o grandi, sia proprio lo stress e che basti una settimana di riposo. Purtroppo, però, dopo una piccola vacanza e qualche momento di puro relax, i nostri problemi persistono e si aggiunge anche una certa rigidità del collo. A quel punto ci domandiamo quale sia il vero motivo dei nostri disturbi del sonno, cefalea continua e non solo.

Le cause potrebbero essere tante ed è difficile individuare la principale, anche perché si tratta di sintomi comuni a tanti problemi. Uno, in realtà, è molto sottovalutato e si tende a considerarlo un disturbo di serie B di fronte ad altri ritenuti più gravi.

Vediamo di cosa si tratta, quali potrebbero esserne le cause e perché dovremmo trattarlo al pari di tutti gli altri problemi di salute.

Disturbi del sonno, cefalea persistente e rigidità del collo potrebbero derivare da questo problema troppo spesso sottovalutato

Ci riferiamo ai disturbi legati all’articolazione temporo-mandibolare, estremamente importante per il benessere di tutto il nostro corpo.

Quando si parla di articolazioni, vengono sempre in mente anche e ginocchia, quasi mai quella temporo-mandibolare. In realtà, se ci riflettiamo un attimo, ci rendiamo conto dello stress a cui la sottoponiamo ogni giorno. Possiamo decidere di non camminare per un po’ e restare sdraiati sul divano, ma non possiamo smettere di mangiare o di parlare a lungo.

Ecco perché si dice che questa articolazione sia in continuo movimento, anche in modo inconscio.

Sono ormai in tanti a soffrire di disturbi temporo-mandibolari che comportano forti cefalee e addirittura rigidità della bocca, ma non sempre si corre ai ripari. Non solo testa, bocca e collo, ma come già specificato in un precedente articolo, anche le orecchie potrebbero risentirne ed essere dolenti.

Tra le possibili cause troviamo il bruxismo e la cattiva occlusione dentale, oltre all’affaticamento dei muscoli della zona.

Per ogni informazione relativa al trattamento dei disturbi, si consiglia di rivolgersi ad un odontoiatra o ad altro specialista indicato dal medico curante.

Approfondimento

Non avremmo mai immaginato che fosse questa una delle principali cause del mal di testa