Lo sport non piace proprio a tutti. C’è chi ama correre e sentire il sudore sulla propria pelle dopo allenamenti lunghi ed estenuanti e chi, invece, preferisce riposarsi stando comodamente seduto. Non esiste un comportamento giusto o sbagliato, si tratta soltanto di carattere e preferenze. In base all’educazione ricevuta ed al nostro modo di essere, diventiamo più o meno appassionati di sport e movimento. D’altra parte, negli ultimi anni l’attenzione al fisico ed al benessere di corpo e mente ha fatto avvicinare anche i più pantofolai all’attività motoria. Anche i pigri adoreranno questo trucco. Questo non significa trasformarsi necessariamente in grandi sportivi, ma quantomeno sperimentare (e trovare) i lati positivi del movimento.

Tra le attività più praticate e semplici da svolgere, una è certamente la corsa. Non costa nulla, si può fare dappertutto e basta armarsi di scarpe da tennis e tuta ad hoc. Al resto penseranno le nostre gambe e i nostri polmoni. Tuttavia, molti non amano correre o non sono abbastanza allenati da percorrere lunghe distanze. A questo proposito, in tanti si sono chiesti se esiste un modo di riproporre la corsa ma in chiave meno faticosa e altrettanto allenante. La risposta è sì, un trucco c’è ed ecco qual è.

Anche i pigri adoreranno questo segreto per correre a lungo e bruciare di più senza sprecare tutte le energie

Il segreto consiste nell’alternare corsa e camminata, ma seguendo alcune regole ben precise.

Difatti, chi si approccia per le prime volte al running dovrà fare attenzione a non esagerare perché rischia di farsi male. Allo stesso modo, anche chi è ben allenato potrebbe vivere dei periodi di stress fisico che richiedono un allentamento dei soliti ritmi elevati. Pensiamo poi a chi torna da un infortunio, più o meno grave, e deve recuperare la forma fisica. In tutte queste ipotesi, il trucco sta nel dedicare alcuni minuti al running ed altri alla passeggiata veloce.

Bene, abbiamo detto però che si devono seguire alcune regole, vediamole subito.

La prima riguarda sicuramente il tempo, o meglio i minuti da dedicare all’una e all’altra attività. Durante i primi allenamenti, sarebbe meglio non oltrepassare i 45 minuti, di cui 30 di camminata e 15 di corsa. Iniziamo correndo per 5 minuti camminando per 10 camminando, così fino alla fine.

Proseguiamo in questo modo per una settimana, aumentando a poco a poco il tempo del running e riducendo quello del passeggio a ritmo sostenuto.

Quante volte a settimana

L’altra regola riguarda il numero di sessioni a settimana, che non dovrebbe superare le 3, specialmente all’inizio. Evitiamo di allenarci tutti i giorni, non farebbe bene al nostro fisico e lo sottoporremmo ad uno stress inutile, aumentando il rischio di infortuni.

La parola d’ordine sta quindi nella moderazione, che ci permette di recuperare correttamente le energie ed essere pronti all’allenamento successivo.

Con un allenamento di questo genere riusciremo a percorrere distanze più lunghe di quanto faremmo se corressimo soltanto per pochi minuti. Al contempo, le variazioni di ritmo ci consentiranno anche di accelerare il metabolismo.

Ricordiamoci poi di bere sufficientemente e di recuperare le energie perse con una corretta alimentazione. È il cibo a darci la giusta carica per tutte le nostre attività, teniamolo sempre presente.

Anche i pigri adoreranno questo esercizio, che non solo è molto allenante, ma è anche divertente e niente affatto noioso come la solita corsetta.

