Piedi perfetti da sfoggiare in 30 minuti: come preparare i piedi all’estate e smalto da copiare alle VIP

Sei pronta a mettere i sandali ma i tuoi piedi no? Hai i talloni screpolati, qualche durone e le unghie rovinate? Nessun problema, ecco il metodo veloce per mostrare piedi perfetti in un batter d’occhio!

Dopo tutti questi mesi rinchiusi nelle scarpe è normale che i tuoi piedi non siano al top. Per eliminare la pelle morta e ammorbidire quella ispessita non ti basta fare un pediluvio ogni tanto. Ora che la stagione dei sandali è arrivata, ti tocca agire velocemente! Vediamo come puoi prenderti cura dei tuoi piedi senza dover andare sempre dall’estetista a fare la pedicure!

Piedi perfetti da sfoggiare in 30 minuti, il trucco del calzino

Usa il metodo del calzino che ti farà avere talloni lisci e morbidi in un battibaleno. I calzini esfolianti si possono comprare in profumeria già imbevuti dei prodotti emollienti e mix nutrienti per la pelle. Oppure crearti il tuo calzino esfoliante fai da te direttamente a casa con l’olio di sesamo. Puoi aggiungere altri oli essenziali con proprietà lenitive, come il gel d’aloe, ad esempio, e fare un impacco sui piedi. Infilare un calzino di recupero in cotone leggero, o un sacchetto di plastica per surgelare. Lascia in posa per 30 minuti, risciacqua con acqua tiepida e poi procedi con la solita pedicure.

Lo smalto dell’estate? Copia le VIP direttamente dal tappeto rosso di Cannes

Attrici e modelle hanno sfilato sul red carpet di Cannes già con i sandali ai piedi. Quali sono i colori più gettonati? Al contrario di quel che si pensa non si sono visti colori accesi e tipicamente estivi, anzi. I colori della prossima estate, almeno per i piedi, sono colori nude o colori scurissimi. Ci aveva visto lungo Mara Venier che già qualche tempo fa aveva sfoggiato, anche se sulle mani, uno smalto nero. I colori scuri sono molto eleganti e di classe anche sulle mani, e soprattutto anche per le over 60. Altra opzione se il nude classico è troppo semplice per te è il bianco lattiginoso o il satinato dorato. I colori satinati fanno il loro ritorno sui piedi delle donne che vogliono essere eleganti e sofisticate.

Ecco, quindi, qualche consiglio su come avere piedi perfetti da sfoggiare in 30 minuti anche a casa. Ricordati di esfoliare spesso così potrai liberarti più in fretta anche della pelle indurita sul tallone. Poi potrai mettere in mostra i tuoi bellissimi sandali senza preoccuparti dei tuoi piedi!

