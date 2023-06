Sandali gioiello flat o con i tacchi: i modelli dell’estate 2023 da 19,90 € 

I sandali gioiello sono un grande classico dell’estate e resistono ad ogni moda e trend del momento. Sono adatti ad un outfit elegante da cerimonia ma possono essere anche abbinati ad un paio di jeans denim.

Possiamo scegliere modelli senza tacco, i cosiddetti flat oppure i modelli con i tacchi. Ecco quindi alcune proposte per la prossima stagione.

Sandali gioiello flat o con i tacchi: i modelli da abbinare al denim

Per partecipare ad una serata informale occorre comunque un tocco chic e l’abbinamento di jeans-sandalo gioiello sarà un’accoppiata vincente. Scegliendo un paio di jeans denim cropped come ad esempio quelli in Temcell di Calzedonia, potremmo calzare un sandalo gioiello con tacco. Un ottimo modello da sposare ai jeans è il Public Desire Wide Fit (35,99€) con strass e cinturino. Una borsa con richiamo in strass completerà l’outfit per una serata al mare. Per un look casual diurno possiamo indossare il must dell’estate, ossia la gonna lunga in denim, calzando i sandali bassi oro rosa da donna con cinturino alla caviglia e strass Lora Ferres a 34,98 €, in vendita da Pittarosso, da abbinare anche semplicemente ad un top bianco.

Tacco medio 2023

Fra le proposte delle calzature estive 2023, un posto nelle top ten è sicuramente aggiudicato ai sandali gioiello con tacco medio come il modello glitterato Obsel di Scarpe e Scarpe con cinturino sul collo del piede (prezzo di 39,99 €). Anche in questo caso i sandali possono essere indossati per un look grintoso con una minigonna in denim ed un top attillato.

Flat da 19,90 €

Il modello Fiori & Spine Sandali donna gioiello a infradito da 24,99 €, in vendita presso Mecshopping, con pietre e strass decorativi sul dorso del piede, è simile ai modelli preferiti dalla Regina di Spagna, Letizia Ortiz. La Regina consorte, molte volte etichettata come regina di stile, indossa spesso sandali neri con decorazioni da abbinare a vestiti leggeri neri di lunghezza midi in tessuto scivolato. Per valorizzare un abito nero lungo o un minidress tinta unita potremmo invece optare per il paio di sandali ASOS DESIGN – Fair Enough con decorazioni. Il prezzo è di soli 19,90 €. Di questo modello è da apprezzare anche la pianta larga.

Per le cerimonie e i matrimoni estivi quali scarpe mettere

Se siamo invitate ad un evento od una cerimonia, il sandalo gioiello è un gran classico. Vediamo alcuni abbinamenti che faranno faville. Se scegliamo un tailleur con pantaloni a sigaretta potremmo optare per una intreccio particolarmente vistoso sul collo del piede in modo da illuminare un outfit che potrebbe sembrare troppo serioso. L’ideale potrebbero essere i sandali Anna Field LEATHER con tacco, disponibili su Zalando a 48,99 €. Spendendo un po’ di più del nostro consueto budget potremmo valutare l’acquisto del Sandalo Gioiello rosa Osvaldo Rossi, in vendita negli outlet Piazza di Spagna. Nel caso scegliessimo una chain bag, una borsa con la catena, allora potremmo coordinare il sandalo Zara a 59,95 € con catene al posto del listino classico. Ecco i sandali gioiello flat o con i tacchi che diventeranno i must have della prossima estate.