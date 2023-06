Caldo torrido in arrivo su tutta Italia, ecco come combatterlo con un semplice decalogo

L’estate è arrivata in tutta Italia. Nel weekend la colonnina di mercurio ha toccato, quasi ovunque, i 25 gradi abbondanti. In questa settimana, poi, le temperature dovrebbero superare, anche abbondantemente, i 30. In corrispondenza con il solstizio, dunque, ecco arrivare il gran caldo e con esso la tanto temuta afa, soprattutto nelle grandi città lontane dal mare, con Milano, Roma e Bologna in testa. Andiamo a scoprire come proteggerci, per quanto possibile, dalle temperature elevate dei prossimi giorni.

Vivere vicino a laghi, montagne o mare non è fortuna da tutti, specialmente in estate, quando il caldo torrido si abbatte sul nostro Paese. L’afa delle grandi città metropolitane sta diventando, nel corso degli anni, sempre più forte. I cambiamenti climatici in atto sono la causa di temperature sempre più alte a cui dover far fronte. Per questo, soprattutto per gli anziani, ma non solo, è consigliato tenere determinati comportamenti, sia quando si sta in casa che quando si decide di uscire. Elenchiamo alcuni accorgimenti che dovrebbero essere seguiti per limitare al minimo gli effetti del grande caldo.

Caldo torrido in arrivo su tutta Italia, come difenderci

Il consiglio più ovvio è quello di non esporsi al sole nelle ore più calde della giornata, tendenzialmente fra le 11 e le 16 o, meglio ancora, le 18. Se costretti a uscire, portare con sé una borraccia, una crema solare e un cappello per proteggersi dal sole. È importante anche la scelta dell’abbigliamento. Possibilmente evitare fibre sintetiche, privilegiando quelle naturali, quindi cotone e lino su tutte. Queste favoriscono la traspirazione della pelle, assorbendo meglio il sudore.

Passiamo quindi all’alimentazione. Frigorifero ben rifornito di frutta e verdura di stagione. Quindi, pesche, albicocche, prugne, fichi e banane oltre a pomodori, peperoni e melanzane. Frullati e centrifughe sono molto meglio dei succhi di frutta industriali, mentre l’acqua è da bere fresca, ma non gelata. Pasta e riso possibilmente freddi abbinati a carne e pesce preparati crudi. Quindi carpacci e tartare, soprattutto a pranzo.

Come prevenire il caldo in casa

L’uso del condizionatore deve essere moderato e non solo per una questione legata ai consumi e ai costi dell’energia. Sarebbe preferibile metterlo a una temperatura inferiore, compresa tra i 5 e i 7 gradi massimo, rispetto all’esterna. Non è consigliato dormire con il condizionatore acceso. Meglio aprire la stanza verso le 21, per un’ora circa, per poi farlo funzionare fino a prima di coricarsi, quando si potrebbe spegnere, usufruendo del clima fresco per gran parte della notte. Inoltre, dovrebbe essere già stata effettuata la pulizia dei filtri, per migliorarne il funzionamento. Bagnarsi costantemente viso, polsi e braccia con acqua fresca, mentre invece, la doccia dovrebbe essere fatta con quella tiepida, in modo da non ridurre troppo drasticamente la temperatura corporea, che dovrebbe essere tenuta il più costante possibile.

Infine, bere almeno due litri di acqua al giorno, assumendola sia come liquido che all’interno di frutta e verdura, ma questa è una regola che dovrebbe sempre valere, al di là del caldo e della stagione estiva. Caldo torrido in arrivo su tutta Italia, dunque, e pare solo l’inizio di un’estate che si preannuncia tra le più calde di sempre.