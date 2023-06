Sandali trendy 2023 per snellire caviglie e polpacci grossi: scegli quelli di Heidi Klum, gli altri sono da evitare

Chi ha gambe robuste con polpacci e caviglie non proprio sottili, sa bene di dover porre attenzione alle scarpe da indossare. Alcuni modelli infatti tenderebbero a ingrossare maggiormente e a far apparire la gamba poco slanciata. Questo discorso è valido per sneakers e stivali, ma anche per i sandali. Vi sono dei modelli, infatti, che assottigliano, al contrario di altri che invece rischiano di allargare visivamente la caviglia e il polpaccio. Esaminando i modelli di moda, andiamo a vedere quali dunque sono da preferire e quali no.

D’estate, quando le temperature salgono, viene spontaneo scoprirsi puntando su un abbigliamento più leggero. Per quanto riguarda i piedi, tornano protagonisti i sandali, in grado finalmente di liberarli dalla stretta delle scarpe. D’altronde far respirare i piedi ci fa sentire meglio, soprattutto quando la temperatura dentro la tomaia diventa bollente e porta a sudare maggiormente. Altro aspetto da considerare, il fatto che i sandali si sposino con i look estivi più svariati, inclusi gli abiti per matrimoni, e rappresentano un vero e proprio must. Eppure, per molte donne indossarli diventa fonte di dubbi e insicurezza, perché quando si hanno gambe grosse si potrebbe avere l’impressione di sottolinearle maggiormente. In realtà non è così, è sufficiente scegliere dei modelli che non vadano a discapito di polpacci e caviglie robuste.

Modelli da evitare perché rischiano di accorciare e ingrossare le gambe

Per trovare i sandali che fanno al caso nostro, sicuramente cercheremo tra le tendenze. Prima di capire quali siano i perfetti sandali trendy 2023 per snellire caviglie e polpacci grossi dovremmo però sapere quali evitare assolutamente. Il primo modello che potrebbe accentuare la grossezza delle nostre cosce è il modello alla schiava, ossia quello che consta di tanti cordoncini da legare al polpaccio. Tenderà infatti a stringerlo e a sottolinearne la rotondità, nonché ad accorciarlo. Ugualmente la maggior parte dei sandali cage, che si compongono di tante fascette lungo l’arco del piede fino ad arrivare alla caviglia. La fibbia da annodare sulla stessa tende a valorizzare caviglie sottili ma ad appesantire quelle un po’ più tornite.

Non fanno eccezione i cosiddetti sandali granchio. Questi ultimi hanno una stringa poco al di sotto della caviglia e dunque vanno a spezzare visivamente la parte tra piede e polpaccio, facendolo apparire meno slanciato. Inoltre, la presenza spesso di stringhe doppie e di zeppa di plastica risultano pesanti e rischiano di creare nell’insieme un effetto troppo pieno e cubico.

I sandali trendy 2023 per snellire caviglie e polpacci grossi sono quelli sfoggiati da Heidi Klum a Cannes

Dopo aver visto quali sandali potrebbero non renderci giustizia, passiamo a quelli in grado di slanciare e far apparire più sottili polpacci e caviglie. Perfetti sono quelli che la supermodel Heidi Klum ha abbinato al suo voluminoso abito verde a Cannes, visibili nelle foto scattate in compagnia di suo marito, Tom Kaulitz, chitarrista dei Tokyo Hotel. I sandali della Klum erano un modello slip on, ossia completamente aperti, presentavano un’unica fascia sottile al di sotto delle dita dei piedi. Erano argentati e terminavano in una leggera punta anteriore. Una tipologia di sandalo che non va a evidenziare caviglie e polpacci, piuttosto tende ad allungarli e a farli apparire più snelli. Un effetto dovuto alla mancanza di fascette che circondano la caviglia nonché di troppi dettagli. Piede, caviglia e polpaccio appaiono ininterrotti e dunque ciò slancia. Un risultato che si ottiene anche con i modelli flat, ossia quelli privi di tacco.

I sandali slip on sono una vera tendenza quest’estate e ciò ci consentirà di scegliere tra svariati modelli. Potremmo optare per quelli dotati di due fasce sul corpo del piede, nonché per quelli con un’unica fascia più doppia. Quest’ultima magari di rafia, pizzo o di tessuto intrecciato. Non meno di moda gli slip on con fascia in cuoio, un vero must da abbinare a qualunque look. Per rendere ancora più comodo il modello slip on potremmo provare delle soluzioni per non far scivolare il piede. Infine, anche quelli minimal a infradito, ora declinati anche in forme chic e con tacco, rientrano tra le tipologie aperte e ideali per una caviglia tornita.