Comprare casa al mare anche a 60.000 euro sull’isola meravigliosa dove Armani ha una splendida villa

Giorgio Armani ha un legame profondo con quest’isola italiana ma vicinissima all’Africa, uno sperone roccioso nel blu profondo del mare. E non è l’unico. Piace anche a Claudio Santamaria e a Francesca Barra, che vi hanno comprato casa, e a tanti altri Vip. Avere una seconda abitazione su quest’isola sembra un sogno ma potrebbe non essere impossibile, anzi rivelarsi un buon investimento. Ecco perché.

L’amore tra Armani e Pantelleria non è nato subito, ma si è sviluppato a poco a poco. La prima volta che lo stilista vi è andato in vacanza, ha trovato l’isola troppo spartana e priva di tante comodità. Poi piano piano si è innamorato della natura selvaggia, dell’assoluto silenzio e del mare blu profondo. Da lì il desiderio di comprarvi casa.

La villa di Armani

La villa di Armani è formata da sette dammusi, le costruzioni tipiche dell’isola, di origine araba. Hanno il tetto a cupola e i muri spessi anche più di un metro per garantire l’isolamento dal caldo in estate e dal freddo in inverno.

Ancora più interessanti sono gli spazi esterni, con palme centenarie, siepi di gelsomino, cactus e cespugli di rose. Poi una vigna da cui nasce il Passito chiamato Oasi. La villa si trova a Cala Gadir, un piccolo borgo di pescatori sul versante Nord Est dell’isola, in una zona ricca di fascino.

Un dammuso

L’isola è di una bellezza straordinaria, un piccolo pezzo di Africa in territorio italiano. Si può raggiungere in aereo, essendo dotata di un piccolo aeroporto, con voli giornalieri da Palermo e Trapani o dai principali aeroporti italiani. Oppure in aliscafo da Trapani o da Mazara del Vallo.

Comprare casa al mare a Pantelleria, anche a prezzi contenuti, non è facile, considerando l’alto valore turistico del posto. Le opzioni sono diverse. Si potrebbe scegliere di comprare un dammuso e di ristrutturarlo, come ha fatto Armani. Oppure si può acquistare un piccolo appartamento a Pantelleria, il capoluogo. È la parte meno suggestiva dell’isola ma la meglio servita con tanti negozi e locali di ritrovo.

Comprare casa al mare magari anche a meno di 60mila euro

Non è difficile trovare un dammuso in vendita a prezzi contenuti, ma si devono poi considerare i costi di un’eventuale ristrutturazione, da valutare caso per caso. È la scelta più appropriata se si vuole mettere a reddito l’immobile nei periodi in cui non viene usato. I dammusi sono molto richiesti dai turisti e non sarebbe difficile neppure rivenderli. Quanto costa un dammuso? Facciamo degli esempi.

Si parte da 25.000 euro per un dammuso con 1.840 mq di terreno in vendita sul portale *Immobiliare.it. L’immobile si trova in località Sibà, un villaggio dell’interno ed è in buono stato. Un’altra proposta interessante è presente sul portale *Idealista.it. Si tratta di due dammusi vicini e collegabili fra loro che si trovano nella contrada dell’Arco dell’Elefante, una delle zone più suggestive dell’isola. In vendita a 60.000 euro.

Se invece si cerca una sistemazione più convenzionale si può optare per un appartamento nel capoluogo. Ecco alcuni esempi. Sul sito *Idealista.it è in vendita a 60.000 euro un appartamento di 98 mq con vista mare. L’immobile è in buono stato e il prezzo è trattabile. L’unico aspetto da considerare è la mancanza di ascensore. Una soluzione più comoda e dotata di ogni comfort è quella di un bilocale, sempre nel capoluogo. Si tratta di un piano terra con giardino e piscina condominiale. È dotato di tutti gli arredi, di aria condizionata, di un piccolo spazio privato antistante e di parcheggio. È in vendita a 75.000 euro su *Idealista.it.

(n.d.r. *tutti gli annunci sono riportati a titolo informativo. Pertanto, riguardo veridicità e contenuti non si assumono responsabilità e si rimanda ai siti indicati delle agenzie immobiliari.)