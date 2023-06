Quali sono le 5 migliori creme solari del 2023? Ecco la classifica Altroconsumo da consultare prima delle vacanze

Mare profumo di mare. La celebre canzone di Little Tony che inizia a riecheggiare quando si è prossimi all’estate. Anche se, per molti, le vacanze distano ancora un paio di mesi, ma l’atmosfera si comincia lentamente a percepire. I weekend sono ottimi per organizzare, magari, dei piccoli antipasti. Uno o due giorni fuori, tra il mare, il lago o la stessa montagna. In tutti i casi, sarebbe opportuno portare la crema solare, onde evitare fastidiose scottature. Vediamo insieme quali sono le migliori per questo 2023.

Prendiamo una classifica di assoluta serietà e valore. Data da una rivista che da anni ormai accompagna i suoi Lettori, ma non solo, nella scelta di prodotti e servizi di qualità, stilando delle graduatorie comparate che non lasciano spazio a dubbi. Stiamo parlando di Altroconsumo.

La storia di Altroconsumo

L’associazione nasce nel 1973 con un’altra denominazione. Infatti, si chiamava Comitato Difesa Consumatori. Si proponeva come obiettivo quello di tutelare questa categoria all’indomani degli anni Sessanta, che avevano completamente trasformato la società, con le persone che iniziavano a essere considerate non più solo come tali, ma anche come clienti. Una deriva che partì in quell’epoca, per poi esplodere nei decenni successivi.

Il progetto nacque intorno a una rivista e, ancora oggi, in era digitale, si può affermare che non sia cambiato di molto. Certo, al cartaceo è stato affiancato internet dal 2000, ma l’obiettivo è sempre lo stesso: cercare di far fronte alle esigenze dei consumatori, dando loro i migliori strumenti possibili per scegliere a quale prodotto, azienda o servizio affidarsi.

Quali sono le 5 migliori creme solari, le più efficaci da utilizzare in estate?

Partiamo con una premessa. L’analisi prende in considerazione sia la protezione contro i raggi UVA (Ultravioletti A), sia quella contro gli UVB (Ultravioletti B). I primi sono i responsabili dell’invecchiamento, con comparsa delle rughe e dei tumori della pelle. I secondi, invece, fermandosi più in superficie, sono responsabili delle scottature. Entrambi sono dannosi per la pelle, ma sono gli UVA a creare i maggiori problemi, in quanto la terra viene raggiunta da questi raggi per tutto l’anno, anche in condizioni climatiche instabili, ovvero senza la luce del sole. Fatta questa distinzione, diventa fondamentale capire quale tipo di protezione adottare per difendersi, attutendone gli effetti. I test di Altroconsumo hanno preso in esame diversi parametri. Dalla sicurezza degli ingredienti, all’efficacia della protezione in relazione all’etichetta, dall’impatto ambientale all’imballaggio.

Questa è stata la classifica che ne è scaturita. Per la protezione 30, il Decathlon Active 30 Solaire Sun Spray, acquistabile in commercio a meno di 10 euro, e il Nivea Sun Protect & Hydrate che ha un costo più alto, circa 15 euro. Terzo gradino del podio per la crema Nivea Sun Protect & Bronze, che ha un prezzo che supera leggermente i 15 euro.

Per quel che riguarda la protezione 50, invece, il migliore è l’Angstrom Bambini Latte Spray Solare Idratante +, che costa tra i 12 e i 20 euro. Un aspetto da non sottovalutare è la grande variabilità del prezzo. A seguire troviamo l’Avène Spray Bambino, che ha un costo medio di poco superiore ai 20 euro. Ecco, dunque, quali sono le 5 migliori creme solari dell’estate 2023, tra protezione 30 e 50, per vivere al meglio la propria tintarella estiva.