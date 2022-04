Il giardino è quello spazio adiacente alla nostra abitazione che ci permette di rilassarci e goderci la natura. Lo allestiamo con impegno e dedizione, scegliendo dei complementi di arredo che riflettono i nostri gusti e la nostra personalità. Ma il giardino è anche il regno delle piante e degli arbusti, da coltivare durante tutti i mesi dell’anno. Le piante non sono solo un elemento decorativo, ma donano eleganza, raffinatezza e, alcune di loro, si mantengono in vita per molti anni.

Con i loro colori e le forme bizzarre non passano mai di moda. Ad esempio, pensiamo a questa pianta dal fiore insolito che, se posizionata in casa, potrebbe anche ridurre l’umidità. Non è necessario avere il pollice verde, perché possiamo coltivare degli arbusti che necessitano di poche cure e attenzioni, come le piante grasse.

Un giardino colorato per molti mesi

Ci sono tantissime piante che potrebbero rendere il giardino un luogo variopinto e unico. Ad esempio, pensiamo a questa pianta molto particolare che inizia a fiorire in primavera e fino ai primi freddi. Questo vegetale prende il nome di dimorphotheca, nota anche con il nome di “margherita africana”. Parliamo di una pianta erbacea molto robusta che si riempie di fiori per molti mesi. Le foglie sono di forma lanceolata di colore verde chiaro. Mentre le infiorescenze, che somigliano a delle margherite, sono molto appariscenti e di vario colore. Si schiudono quando vengono colpite dai raggi solari. La dimorphotheca è originaria dell’Africa meridionale ed è perfetta anche per decorare terrazzi, balconi e l’interno della casa.

Inizia a fiorire in primavera e fino all’autunno questa pianta vigorosa e variopinta perfetta anche da tenere in casa

La dimorphotheca si adatta perfettamente anche alle condizioni climatiche avverse. Ma, per crescere sana e rigogliosa, deve essere posizionata in un luogo luminoso e riparato. In inverno, possiamo anche ricoprirla con dei teli di tessuto non tessuto. Usiamo anche la pacciamatura per riparare le radici dal freddo e dal gelo.

Mettiamo a dimora la pianta in un terreno ben drenato, che aiuterà ad evitare i ristagni idrici. Annaffiamola regolarmente, diluendo nell’acqua, ogni 15 giorni, anche del fertilizzante liquido. La dimorphotheca, come la maggior parte delle piante, è bersaglio di afidi e parassiti. Possiamo cercare di risolvere il problema utilizzando degli antiparassitari chimici o preparare dei macerati fai da te, che potrebbero aiutare a risolvere il problema.

