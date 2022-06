Nonostante le turbolenze che hanno attraversato i mercati azionari negli ultimi mesi, le azioni Inwit resistono alle spinte ribassiste e presto potrebbero ripartire al rialzo. D’altra parte anche nei mesi scorsi il titolo si è sempre mantenuto su livelli dai quali un rialzo sarebbe potuto essere molto probabile.

Come si vede dal grafico, infatti, area 9,164 euro sta resistendo molto bene alle spinte ribassiste e potrebbero presto crearsi le condizioni per una ripresa del rialzo.

Allo stato attuale la proiezione in corso è ribassista e una chiusura settimanale inferiore a 9,164 euro potrebbe spingere le quotazioni verso l’obiettivo più probabile del ribasso in area 8,282 euro (I obiettivo di prezzo). Una chiusura settimanale inferiore a questo livello, poi, potrebbe aprire al raggiungimento del II obiettivo di prezzo in area 5,974 euro. La massima estensione del ribasso, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 3,666 euro.

I rialzisti, invece, potrebbero prendere il sopravvento nel caso di una chiusura settimanale superiore a 9,708 euro. In questo caso le quotazioni di Inwit potrebbero scattare verso l’obiettivo più probabile in area 11,27 euro.

La valutazione del titolo Inwit

La società ha una situazione finanziaria che non permette lo sviluppo per acquisizioni a causa dell’elevato indebitamento netto e di un EBITDA relativamente basso. A testimonianza di questa affermazione c’è un indice di liquidità che è molto inferiore a 1, attestandosi a circa 0,9.

Il titolo, poi, secondo quanto ottenuto utilizzando gli indicatori classici per l’analisi di bilancio, è sopravvalutato. Ad esempio, con un rapporto prezzo/utili previsto di 31,71 e 26,18 rispettivamente per l’esercizio in corso e per il prossimo esercizio, l’azienda opera con multipli di utili molto elevati. Infine, il rapporto “enterprise value to sales” della società la colloca tra le aziende più costose su scala mondiale.

Solo il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sottovalutazione di poco superiore al 25%.

Come riportato su riviste specializzate, secondo gli analisti che coprono il titolo, il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 30%.

Le azioni Inwit resistono alle spinte ribassiste e presto potrebbero ripartire al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni Inwit (MIL:INW) hanno chiuso la seduta del 15 giugno in rialzo del 2,06% rispetto alla seduta precedente a quota 9,432 euro.

Time frame settimanale

