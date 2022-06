Più passano gli anni e più noi donne siamo alla disperata ricerca di trucchi e segreti per ringiovanire il nostro look e risultare ancora giovani e sportive. In realtà, dimostrare la propria età dopo gli “Anta” può essere un vantaggio. Mostrarsi in tutta la propria maturità e saggezza e mostrare attraverso il proprio look di essere donne forti e indipendenti è qualcosa di estremamente attraente. Questo non vuol dire indossare palandrane sgualcite o trascurare il proprio aspetto solo perché si è over 50. Un look trasandato non va bene neanche da giovani. Alcuni tagli di capelli arrivano in nostro soccorso in questo senso.

Le acconciature che ringiovaniscono

Per raggiungere l’obiettivo di togliersi qualche anno dal viso, potremmo scegliere un’acconciatura che sappia valorizzare i nostri tratti marcati dall’età e che nasconda i primi segni del tempo. Ottimi i caschetti, sia corti che lunghi, magari accompagnati da una bella frangetta per mimetizzare le rughe della fronte. I bob scalati sapranno rimpolpare il viso e fare da cornice elegante ai nostri zigomi pronunciati. Ottima l’idea del pixie-cut, il cosiddetto taglio da folletto. Questo taglio di capelli è caratterizzato dai lati della chioma cortissimi, quasi rasati, lasciando i capelli più lunghi e scompigliati sulla nuca. Perfetto sia per chiome ricce che lisce. È il taglio che più di tutti dà l’effetto antiage. Se vogliamo mantenere una discreta lunghezza, potremmo optare per il brushing. Una pettinatura caratterizzata da onde morbide e stropicciate verso il basso, da realizzare con la spazzola o con ferri specifici. L’effetto anti-età è garantito.

Per sembrare più giovani sono questi i tagli di capelli per donne over 50 e il trend 2022 che sta spopolando sul web

Per tutte coloro che detestano la ricrescita grigia e il ritocco inevitabile della tinta ogni 2-3 settimane, arriva questo trend 2022 per camuffare i primi capelli bianchi. Parliamo del grey blending. Si tratta di un balayage sui toni del grigio-argento, che permette di avere una chioma lucente e omogenea senza essere schiave della ricrescita dopo poche settimane. Questa tecnica è perfetta non solo per chi vuole convertirsi definitivamente al grigio. È infatti un tipo di balayage perfetto anche per capelli castani. Si creano delle sfumature uniformi dal grigio al castano freddo. Chi ha i capelli biondi o platino, troverà ancora più semplice passare a questo colore.

Per chi arriva da una tinta calda o dai toni rossastri, sarà necessaria prima una tonalizzazione al cenere per spegnere il colore caldo, ma in quel caso, il nostro parrucchiere saprà perfettamente come muoversi e noi potremmo avere un’acconciatura super trendy e con pochissima manutenzione. Ricordiamoci solo di portare con noi i prodotti per proteggere i capelli da sole e salsedine in spiaggia quest’estate. Per sembrare più giovani sono questi i tagli e i colori che sapranno valorizzare la nostra saggia età e che attireranno gli sguardi di approvazione delle nostre coetanee.

