Siamo negli ultimi giorni di saldi invernali e i più previdenti di noi si stanno già avvantaggiando con gli acquisti per la primavera. Sono momenti frenetici soprattutto per quanto riguarda le pulizie e l’organizzazione degli armadi. Così, è decisamente frequente ritrovarsi di fronte a vecchi vestiti, che pensavamo di aver buttato oppure a capi rovinati dal tempo. Se la nostra prima tentazione è quella di buttarli, fermiamoci perché potrebbero rivelarsi utilissimi. Qualche giorno fa, abbiamo visto come riciclare i vecchi maglioni. Oggi parleremo di un indumento che finisce spesso nel cestino: le mutande. Ma buttare via le mutande vecchie e i boxer rovinati potrebbe rivelarsi un errore madornale, di cui potremmo pentirci. Vediamo come riutilizzarli con qualche trucco geniale in casa e in giardino.

Cosa fare con tanga e perizomi rovinati

Partiamo dalla biancheria femminile e scopriamo come riciclare i vecchi tanga e perizomi. Armiamoci di forbici e iniziamo a rimuovere spille, fiocchi e decorazioni dalle mutande. Con un po’ di ago e filo, potrebbero diventare degli inserti di gran classe per impreziosire maglioni, giacche e t-shirt.

Non sprechiamo neanche le parti elastiche. Possiamo togliere la stoffa circostante e usarle in due modi. Il primo è quello di sfruttarle come spalline per un top, per un pigiama o per un vestito. Il secondo è quello di incrociare due elastici e usarli come base per un portafiori da attaccare al muro. Ci basterà fissarli con della colla al portavaso e fissarli alla parete con un chiodo.

Buttare via le mutande vecchie e i boxer rovinati è davvero uno spreco perché valgono oro per la casa e per il giardino

Spazio alla fantasia anche con i boxer e le mutande da uomo. Se ne abbiamo molte, possiamo togliere gli elastici e sfruttare la stoffa per creare dei coloratissimi copricuscino. Oppure addirittura una coperta o un plaid. Basteranno soltanto ago e filo per dare alle stanze un tocco di colore.

Ancora più semplice trasformare i boxer in un top per l’allenamento. Tagliamo la parte inferiore e rimuoviamola. A questo punto, ci basterà metterle sotto sopra e indossarle.

L’ultima idea di riciclo creativo riguarda il giardino. Pochi lo sanno ma le mutande di cotone possono finire tranquillamente nell’umido e diventare del prezioso compost. In questo caso, dovremo prima leggere l’etichetta. Se ci sono parti di altri materiali, non possiamo farlo. Ma se abbiamo a disposizione capi al 100% in cotone, non ci facciamo problemi e procediamo. Ovviamente, dopo aver rimosso l’elastico.

