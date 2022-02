Se qualche anno fa ci avessero detto che sul mercato sarebbe arrivato un elettrodomestico in grado di sostituire spesso il forno, non ci avremmo creduto.

Tuttavia, è successo e la friggitrice ad aria è diventata un vero e proprio pezzo forte nella cucina.

I suoi vantaggi, infatti, sono innumerevoli: tempi di cottura dimezzati rispetto al forno, la puzza di cucinato diventa solo un ricordo, facile pulizia e manutenzione.

Nonostante siano ormai tutti pazzi per la friggitrice ad aria, però, il suo utilizzo potrebbe dare qualche problemino e non essere così immediato.

In questo articolo, allora, proveremo a schiarirci le idee per essere più sicuri dei risultati quando la mettiamo in moto ed evitare un “bollettone” a fine mese.

Tutti pazzi per la friggitrice ad aria, ma ecco come usarla per cuocere piatti perfetti e risparmiare energia elettrica

Il primo suggerimento per iniziare a utilizzarla potrebbe essere affidarsi ai vari programmi che hanno tempi e gradi preimpostati. Per esempio, ci potrebbe essere quello per cuocere il pesce, il pollo oppure le patatine.

In alternativa, potremmo procedere manualmente magari impostando una temperatura e un timer medi, ridotti rispetto a quelli del classico forno.

In questo caso, per evitare di sbagliare, dovremmo controllarle spesso il cibo durante la cottura. Se tutto poi andasse per il verso giusto, potremmo appuntarci questi dati su un ricettario e replicarli in un futuro.

Un’altra domanda frequente è: preriscaldamento sì o no? La risposta sarebbe che dipende dai casi.

Solitamente possiamo evitarlo, ma potrebbe risultare utile nel caso in cui volessimo cuocere poche verdure o cibi precotti oppure riscaldare degli avanzi. In questi casi, il preriscaldamento garantirebbe una super croccantezza e ridurrebbe ulteriormente i tempi.

L’olio

Per quanto riguarda l’olio, anche nella friggitrice ad aria sarebbe indispensabile ma se ne utilizzano quantità ridotte.

L’ideale sarebbe munirsi di un dosatore spray per spruzzarne poco alla volta e in maniera più compatta.

In alternativa, potremmo fare una classica marinatura scolando i cibi prima di cuocerli.

Il cestello

Per quasi ogni preparazione il nostro alleato sarà il cestello forato in dotazione.

Questo permetterebbe al cibo di cuocersi omogeneamente, di farlo diventare fragrante e di far arrivare l’aria ovunque.

Tuttavia, non potremmo cucinarci cibi liquidi e non andrebbe riempito mai eccessivamente.

Inoltre, andrebbe scosso spesso durante la cottura per rigirare i cibi, cuocerli e dorarli da ogni parte.

Posizionamento

La friggitrice ad aria potremmo definirla un elettrodomestico portatile.

Infatti, possiamo spostarla e attivarla dove vogliamo.

In generale, sarebbe opportuno posizionarla vicino alla cappa, per aspirare eventuali vapori, sopra ai fornelli freddi oppure sul piano di lavoro.

Attenzione, però, a scegliere un posto arioso per lasciare il sopra e la parte posteriore più libera possibile.

Pulizia

Infine, concludiamo con la pulizia.

Una volta utilizzata, dovremmo lavare sia il cestello forato che quello che lo ospita perché entrambi si sporcheranno.

Potremmo usare un qualsiasi sapone per piatti e una spugna non abrasiva oppure, leggendo prima il libretto, potremmo usare la lavastoviglie.

