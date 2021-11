La stagione fredda non ci regala molti frutti con cui arricchire la nostra tavola, ma fortunatamente, gli agrumi non mancano mai. E tra gli agrumi più amati e più versatili ci sono certamente le arance. Perfette non soltanto da sole, ma anche per insalate, dolci e secondi piatti, le arance sono una delizia per il palato e per il nostro corpo. Sono infatti ricche di vitamina C, vitamina A, potassio e calcio.

Se abbiamo l’abitudine di spremere le arance per gustarne il succo, avremo certamente notato che nello spremiagrumi rimane un prodotto di scarto. Si tratta della polpa filamentosa dell’arancia. Molti la gettano via, ma in realtà la polpa è ricca di alimenti nutritivi e perfettamente commestibile.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Buttare via la polpa delle arance spremute è un grave errore, ecco tre modi geniali di riutilizzarla

È un peccato buttare via la polpa delle arance spremute, perché possiamo riutilizzarla in molti modi in cucina. La polpa è un vero toccasana, perché è ricca di fibre e alimenti nutritivi. Buttare via la polpa delle arance spremute è un grave errore, ecco tre modi geniali di riutilizzarla.

In torte e crostate

Un dolce con delicato aroma di arancia sarà una delizia per il palato, e amatissimo da tutti i membri della famiglia. La polpa delle arance e degli agrumi in genere è perfetta da aggiungere all’impasto di torte, crostate, muffin, e dolci da forno in generale.

Possiamo aggiungerla insieme alle uova o alla parte liquida della nostra torta. Il dolce avrà un profumo divino, non ce ne pentiremo.

Per la colazione in cereali o smoothie

Grazie alla presenza di sostanze nutritive, la polpa di arance e agrumi è una preziosa alleata per cominciare ogni giornata con il piede giusto. Aggiungiamola al nostro smoothie mattutino oppure ai cereali o alle barrette, per dare un tocco di freschezza in più alla nostra colazione.

Da congelare per preparare ghiaccioli o salse

La polpa dell’arancia spremuta si può congelare facilmente. Basta utilizzare i contenitori per i cubetti di ghiaccio oppure dei ghiaccioli. Possiamo creare degli ottimi ghiaccioli da gustare all’arrivo della primavera. Oppure possiamo utilizzare i cubetti congelati già pronti per creare delle salse o dei contorni. L’arancia è infatti ingrediente di molti piatti, anche caldi.

Approfondimento

Le arance si possono cucinare al forno e sono buonissime, ecco la ricetta delle arance gratinate al forno