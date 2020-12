Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Tutti sanno che le arance sono la frutta invernale per eccellenza. Durante la stagione fredda, le arance la fanno da padrone sugli scaffali dei supermercati. E per un ottimo motivo: non soltanto le arance sono ricchissime di vitamina C, che ci aiuta a rafforzar le difese immunitarie, ma sono anche buonissime e versatili. Le arance possono infatti essere mangiate da sole, in insalata, in una torta, e naturalmente spremute. Ma forse non tutti sanno che le arance si possono anche preparare al forno, per fare un dolce semplicissimo che stupirà sicuramente gli ospiti. Le arance si possono cucinare al forno e sono buonissime, ecco la ricetta delle arance gratinate al forno per stupire gli ospiti.

Ingredienti

a) tre arance non trattate;

b) 200 ml di panna da cucina;

c) zucchero (anche di canna);

d) una manciata di mandorle pelate e affettate;

e) chiodi di garofano;

f) cioccolato fondente per guarnire (facoltativo).

Scegliamo delle arance biologiche, perché per la ricetta useremo anche la buccia. Affettiamo le arance con la buccia in fettine sottili. In una terrina adatta al forno, mettiamo uno strato di panna da cucina e uno strato di zucchero. Poi cominciamo a disporre le nostre fette di arancia in vari strati. Tra uno strato e l’altro, mettiamo della panna, dello zucchero, le nostre mandorle affettate e qualche chiodo di garofano. Quando arriviamo in cima, ricopriamo bene lo strato più esterno di arance con la panna da cucina e guarniamolo con le mandorle. Ora inforniamo in forno preriscaldato a 180 per circa 20 minuti. A fine cottura, impostiamo il forno in modalità grill e cuociamo ancora per 5 minuti a 220 gradi.

Serviamo le arance tiepide, guarnendo ogni porzione con del cioccolato fondente che abbiamo fatto sciogliere in un pentolino all’ultimo momento. Buon appetito!