Buttare il tagliere di legno graffiato e rovinato è follia perché possiamo riciclarlo in 5 modi utilissimi per casa e giardino

Gli oggetti che usiamo in cucina ci facilitano indubbiamente la vita. Purtroppo, però, anche loro hanno una vita e dopo un uso prolungato tendono irrimediabilmente a rovinarsi e a diventare inutilizzabili. La nostra prima tentazione è quella di buttarli nell’immondizia. Ma come abbiamo visto per la carta stagnola, potrebbe essere un errore. Ad esempio, buttare il tagliere di legno graffiato e rovinato è uno sbaglio di cui potremmo amaramente pentirci. Il motivo è che possiamo riciclarlo addirittura in 5 modi diversi, sia in casa che in giardino. Iniziamo a tirare fuori la cassetta degli attrezzi.

Il tagliere si trasforma in un meraviglioso portafiori rustico

Siamo stanchi di avere la casa invasa da vasi e vasetti con piante e fiori? Vogliamo guadagnare spazio sul pavimento? È il momento di sfruttare i muri e il nostro tagliere rovinato. Puliamolo e con un trapano buchiamo la parte vicina al manico. Qui andremo a inserire un gancio abbastanza resistente. Fissiamo al gancio un cordino e facciamone passare i due capi in un barattolo di vetro. Mettiamo dentro i fiori, appendiamo il tagliere al muro e il gioco è fatto.

Decoriamo la casa con i taglieri

Se amiamo lo stile country e abbiamo dimestichezza con pittura e découpage, possiamo trasformare il tagliere in un quadretto. Puliamo bene la superficie e con la carta vetrata pareggiamo il piano. A questo punto diamo sfogo alla fantasia. Possiamo dipingere il tagliere con dei colori da legno oppure applicare stampe o illustrazioni. Un gancio all’estremità per fissarlo al muro e potremo ammirare orgogliosi il nostro lavoro.

Togliamo il caos dal comodino grazie al tagliere

Il vecchio tagliere inutilizzabile in cucina potrebbe diventare preziosissimo in camera da letto. Soprattutto se siamo poco ordinati e lasciamo sul comodino orologi, gioielli vari e chiavi. Per trasformarlo in un organizer, basterà attaccare dei ganci al tagliere. A questo punto potremo sia piazzarlo appoggiato tra muro e comodino sia attaccarlo alla parete. Attacchiamo gli oggetti ai ganci e avremo finalmente una camera ordinata.

Le ultime 2 idee per riciclare il tagliere saranno utilissime per il nostro amato giardino. La prima è facilissima ed è davvero geniale. Proviamo a fissare con un gancio o della colla molto resistente un piattino di metallo al tagliere. Appoggiamo sopra un barattolo di vetro e nel barattolo mettiamo una candela o una luce a led. Piazziamo il tagliere in giardino e avremo un’illuminazione davvero suggestiva.

Il tagliere potrebbe diventare anche una mensola da giardino. Ci basterà fissarlo a un muro esterno con della colla apposita e poi potremo tranquillamente appoggiare piante, fiori e oggetti vari. Se abbiamo dimestichezza con il fai da te e più di un tagliere, possiamo provare anche a segarli per creare mensole di diverse dimensioni. Attacchiamole in maniera ordinata alla parete e allestiremo un meraviglioso giardino sospeso.

