Il Giappone è famoso per la longevità e la salute dei suoi abitanti. Non solo, il Sol Levante è anche uno dei paesi con il tasso più basso di obesità. Una dieta ricca di cibi freschi e senza zuccheri. Tra gli ingredienti che tutti noi conosciamo e che hanno i più alti benefici troviamo il wasabi. Spesso utilizzato per accompagnare il sushi, il rafano giapponese è famoso per la sua piccantezza.

Ma ha molto più da offrire che un gusto intenso sul pesce crudo. Infatti il wasabi ha molte caratteristiche che aiutano la salute.

Questa incredibile radice giapponese ci aiuterà a dimagrire più velocemente più 3 benefici per ossa e cervello che nessuno conosce

Questa radice secondo alcuni studi potrebbe, infatti, contenere elementi che rallentano la formazione di grasso. Questo perché ha delle proprietà che aumentano la temperatura del corpo e quindi a stimolare il metabolismo. Grazie a ciò, bruceremo più calorie e questa incredibile radice giapponese ci aiuterà a dimagrire.

Il wasabi ha però anche diversi benefici nascosti. Questa radice ha delle proprietà antibatteriche e antinfiammatorie che possono aiutare ad evitare intossicazioni alimentari. Potrebbe aiutare a prevenire anche malattie al cuore, diabete e cancro.

Il ravanello giapponese avrebbe anche effetti neuroprotettivi e antiossidanti, e aiuterebbe a prevenire malattie neurodegenerative come il Parkinson. Legato a ciò, questa radice potrebbe prevenire l’invecchiamento precoce.

Infine, il wasabi è potrebbe essere particolarmente efficace contro l’osteoporosi, una malattia che causa fragilità nelle ossa. Alcuni componenti in questa radice potrebbero aiutare la formazione delle ossa e diminuire la possibilità di rottura.

Dove trovare il wasabi e possibili utilizzi

Se si cerca un wasabi di qualità, l’unico modo possibile di trovarlo è online. Ci sono due versioni, ovvero in pasta o in polvere. Infatti, i prodotti disponibili in negozio e nei supermercati potrebbero avere più rafano che puro wasabi. É consigliato, quindi, sempre controllare bene gli ingredienti.

Ci sono dei modi particolari per utilizzare questa radice. La prima è unirla ai popcorn, spolverandoli con la polvere. Non aggiungiamo sale, in quanto il sapore pungente basterà a insaporirli. Un altro modo è unirlo al cioccolato. Non solo aiuta a digerire, ma soddisfa chi desidera un dolcetto dopo un pasto, senza pesare sulla linea. Infine, si può unire sia arachidi che piselli al wasabi. Un ottimo modo per creare qualche stuzzichino come aperitivo. Ci sono anche dei salatini al wasabi, disponibili in negozi etnici solitamente.

