Mai buttare i vecchi bauli perché con pochi oggetti possiamo trasformarli negli arredi che daranno un tocco di classe a giardino, ingresso e salotto

Le pulizie di primavera sono senza dubbio le più odiate in assoluto. Soprattutto se non impariamo alcuni trucchetti che potrebbero renderle meno faticose e pesanti. Tuttavia le pulizie di stagione potrebbero rivelarsi una grandissima opportunità. Potremmo infatti trovare dei vecchi oggetti che oggi valgono una fortuna. O ancora un antico baule che abbiamo ereditato dai nostri nonni. E oggi impareremo proprio come sfruttarlo al meglio in casa e in giardino. Quindi mai buttare i vecchi bauli. Ci bastano pochi attrezzi e un po’ di fantasia e diventeranno i complementi d’arredo perfetti per esaltare i nostri spazi.

Come arredare il salotto o l’ingresso con i vecchi bauli

Iniziamo dalle stanze di casa. Abbiamo un divano dallo stile vintage e dai colori tenui? Proviamo ad affiancargli un vecchio baule. Ci basterà pulirlo e poi diventerà il comodino perfetto per appoggiare telefono, occhiali e telecomando.

Se invece siamo bravi col fai da te possiamo acquistare dei piedini di legno e incollarli agli angoli del baule. Giriamolo e piazziamolo al centro del salotto. Il nostro nuovo tavolo shabby chic è già pronto.

Il vecchio baule della nonna può dare un tocco di classe anche all’ingresso di casa. Piazziamolo aperto vicino all’attaccapanni o alla porta. Oltre a essere bellissimo da vedere potrebbe rivelarsi decisamente utile per contenere sciarpe, foulard, giacche e cappelli.

Trasformiamo il baule in una meravigliosa libreria

Abbiamo un sacco di libri sparsi in ogni angolo della casa e non sappiamo mai dove metterli? Niente paura. Il nostro vecchio baule potrebbe rivelarsi la migliore soluzione per riportare l’ordine in casa. Se ne abbiamo uno in legno rimettiamolo in sesto e trattiamolo con un prodotto antitarli. A questo punto ci basterà metterlo in verticale, prendere qualche misura e piazzare dentro delle mensole in legno. La nuova libreria retrò sarà pronta in pochissimi minuti.

Mai buttare i vecchi bauli perché con pochi oggetti possiamo trasformarli negli arredi che daranno un tocco di classe a giardino, ingresso e salotto

Siamo in primavera e in questi giorni molti di noi sono alle prese con le pulizie e l’allestimento del giardino in vista della bella stagione. Anche in questo caso il vecchio baule potrebbe darci una grossa mano. E non soltanto come tavolino o comodino da esterno.

Proviamo a togliere il rivestimento di stoffa dal baule e a sostituirlo con della carta impermeabile molto resistente. A questo punto non ci resta che mettere dentro i vasi con le nostre piante preferite e piazzarlo in giardino. Molto probabilmente tutti invidieranno la nostra nuova fioriera.

Lettura consigliata

Arredare la parete TV e trasformarla in un’opera d’arte spendendo poco e guadagnando spazio è facilissimo con questi trucchetti geniali