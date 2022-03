Il polpo come primo o secondo piatto è un vero classico in molte tavole italiane. Il suo sapore delicato ma decisamente intenso fa gola a molti, sia nella stagione più fredda, sia in primavera e in estate.

C’è da dire, poi, che è un’importante fonte di elementi nutrienti come vitamine e minerali e contiene poche calorie. Grazie alla quantità di fosforo, potassio e calcio, sarebbe importante a mantenere in salute ossa e denti, favorendo livelli della pressione ottimali.

Mentre la vitamina A, B12 e C gli conferirebbero un potere antiossidante, promuovendo anche la formazione di globuli rossi.

Buono il polpo con le patate, fresco o congelato potremmo cucinarlo con questo contorno di stagione per renderlo morbido e gustoso

Il piatto tradizionale che prepariamo spesso è il polpo con le patate, a prima vista semplice, che non richiede molti sforzi e fatica. Basterà semplicemente bollire entrambi gli ingredienti, tagliarli a tocchetti e assemblarli nel piatto da portata con l’aggiunta di prezzemolo, olio e sale.

In realtà, però, potrebbe essere una ricetta insidiosa. Se non rendiamo il polpo abbastanza tenero e morbido, il risultato potrebbe essere disastroso.

Il vero segreto è la giusta cottura delle patate, ma soprattutto del polpo.

Dobbiamo cercare di stare attenti al tempo di bollitura. Ci sono diverse scuole di pensiero al riguardo, il tempo necessario per ogni chilo di polpo dovrebbe aggirarsi sui 40 minuti, non meno.

Inoltre, sembrerebbe che lasciarlo raffreddare nella pentola con la sua acqua potrebbe aiutare a mantenere morbidissima la sua carne. Una volta freddo, uniamo patate e polpo a pezzi in una ciotola e condiamo a piacere. Se avanza, potremo conservarli in frigo per massimo 48 ore.

Ricetta alternativa

Buono il polpo con le patate, fresco o anche acquistato congelato, ma per stupire gli invitate e proporre qualcosa di diverso ma semplice, potremmo prepararlo insieme alla zucca e i suoi fiori.

Per realizzare questo piatto sarebbe meglio marinare il polpo con della salsa di soia, aglio e pepe per almeno un paio d’ore.

Nel frattempo, puliamo la zucca e ricaviamo dei piccoli tocchetti.

Creiamo dei cartocci con della carta forno, o negli appositi sacchetti, inseriamo i pezzi di zucca, qualche tentacolo, il liquido della marinatura.

Farciamo, invece, l’interno della testa con i fiori di zucca, olio e un pugno di mollica ammorbidita con la marinatura del polpo.

Mettiamoli in forno preriscaldato e facciamoli cucinare per circa 60 minuti a 180° C.

Una volta pronti, facciamoli leggermente freddare, apriamo il cartoccio e serviamoli su un piatto e aggiungiamo un po’ di olio extra vergine d’oliva.

La zucca sarà cremosa e saporita e il nostro polpo morbido e tenero. A piacere, mettiamo qualche foglia di menta fresca.

