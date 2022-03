Quanti sono i rumori striduli che ci danno fastidio in casa? Spesso per settimane o mesi. Appena li sentiamo aprendo e chiudendo porte, finestre e cancelletti, per chi ha il giardino, ci convinciamo che basti un filo d’olio per farli passare. Tuttavia, come spesso accade quando la soluzione è semplice, lasciamo passare del tempo prima di intervenire. Dentro di noi, pensiamo sempre di farlo domani, poi, spesso, questo domani non arriva mai. Un po’ perché dobbiamo andare in cantina o in ripostiglio a cercare olio e grasso, salvo poi accorgerci che o non li troviamo o sono finiti. Un po’ perché siamo presi da altre cose da fare, che non hanno la stessa semplice soluzione.

Nel primo caso, poi, pur essendo facile reperire olio e grasso, spesso ci dimentichiamo di farlo mentre facciamo la spesa. In fondo, non sono beni necessari. Poi, però, si arriva a un punto in cui i rumori sono davvero insopportabili e allora si deve per forza intervenire.

Se sapessimo, però, che si può ottenere lo stesso risultato che producono queste sostanze con dei rimedi naturali o simili, magari potremmo essere incentivati ad agire prima. Come spesso accade per le pulizie domestiche, e lo vediamo quotidianamente, ci sono sostanze che possono sostituire egregiamente i detersivi. Abbiamo già scritto fiumi d’inchiostro a proposito di limone, aceto e bicarbonato. Questa volta, però, ci avvarremo di altri tipi di soluzioni.

Olio e grasso vanno bene, ma eliminiamo questi fastidiosi rumori in casa e giardino utilizzando anche questi semplici rimedi naturali

Iniziamo dalla cera d’api. Il prodotto che tutti dovremmo avere in casa, soprattutto gli amanti del legno, è molto utile per eliminare i cigolii. Se ne prende una piccola quantità, la si mette sopra un panno di cotone o di microfibra e la si spalma intorno ai punti che creano il fastidioso rumore. I cardini delle cerniere sono molto spesso i responsabili. Basta lubrificarli bene con la cera e il problema si dovrebbe risolvere immediatamente.

Non solo, perché se non dovessimo averla a disposizione, potremmo sostituirla con delle scaglie di sapone. Basterà prendere una saponetta, possibilmente neutra, e andarla a strofinare sulle cerniere.

Medesimo effetto potremmo ottenere con del sapone liquido, sempre neutro. Quello che utilizziamo per i piatti, per esempio, andrebbe più che bene. Basta una piccola quantità sulle cerniere, poi, muovendo avanti e indietro la porta o la finestra, ne faciliteremmo l’assorbimento.

Altra soluzione, stavolta, ci viene dal bagno. Infatti, anche il talco potrebbe essere utilizzato per eliminare i cigolii. In questo caso, però, dobbiamo munirci anche di un pennello, per andare a spargerlo laddove nasce il problema. Ne mettiamo una piccola quantità sulle cerniere, poi lo spennelliamo per farlo penetrare perfettamente.

Olio e grasso vanno bene, ma eliminiamo i fastidiosi cigolii anche con questi semplici rimedi naturali. Dal sapone liquido alle saponette, passando per la cera e il talco. Tutte sostanze che dovremmo avere facilmente in casa e con le quali sarà semplicissimo intervenire. Per far cessare per un po’ i fastidiosi cigolii casalinghi.