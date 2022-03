Weekend agitato in amore per Toro, viaggio a sorpresa per Pesci, gelosia per Leone, resilienza e coraggio per questo segno

Siamo a pochissimi giorni ormai dall’inizio ufficiale della primavera, ma il tempo sembra non essersene accorto. Dopo un febbraio mite, soprattutto al Nord, marzo ci ha riportato giubbotti e piumini. Anche se, pare, che dalla prossima settimana il meteo dovrebbe sensibilmente migliorare. Ci attende, però, ancora un weekend incerto, così come incerto potrà essere per alcuni segni zodiacali.

L’ingresso di Venere e Marte in Acquario, come abbiamo visto, ha creato diversi problemi a Toro e Leone. Che non cesseranno di certo nel weekend, anche se il peggio, per questa settimana, dovrebbe essere passato.

I nati dal 21 aprile al 20 maggio stanno vivendo un periodo di incertezza, soprattutto in amore. Sia le coppie che i single sono in po’ in mezzo a un guado. Questo weekend non sarà il momento giusto per sbrogliare la matassa, anzi. Si dovrebbe pensare ad altro, concentrandosi, magari, su qualche hobby o passione sopita. Possibilmente non stando a casa a rimuginare, ma prendendo la macchina o il treno e andando a visitare qualche posto carino. Ossigenare il cervello potrebbe essere la soluzione giusta per ripartire da lunedì.

Chi trascorrerà un bel weekend fuori porta sono i Pesci. I nati in questo periodo, infatti, sono piuttosto festaioli in questo marzo. Vuoi per il loro compleanno oppure per qualche occasione speciale. Di conseguenza, appena possono, partono e lasciano tutto dietro di loro. Compreso qualche rifiuto dalla partner con cui avrebbero voluto iniziare una storia o un flirt.

A proposito di questo, ruggirà poco pure il Leone nel weekend. Dopo una settimana abbastanza negativa, il trend proseguirà senza grandi scosse anche sabato e domenica. Proprio nell’ultimo giorno, però, alla sera, qualche barlume di luce si inizierà a scorgere. Una gelosia inaspettata nei confronti del proprio partner potrebbe aiutare ad aprire gli occhi anche su tutto il resto. Non è detto che una bella discussione non possa essere un nuovo inizio.

Per concludere, sarà un fine settimana di resilienza e coraggio per lo Scorpione. Ci saranno momenti di confronto importanti, anche all’interno della coppia, ma non solo. Anche in amicizia ci sarà un po’ di tensione. Tuttavia, bisognerà avere il coraggio di essere chiari, cercare di sostenere il contraddittorio senza innervosirsi. Chi riuscirà a farlo, ne uscirà rafforzato in vista delle prossime settimane.

