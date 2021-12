Non solo miele e sciroppo d’acero, ecco il dolcificante naturale povero di calorie che potrebbe sostituire lo zucchero

Lo zucchero bianco, o di canna, come ben sappiamo, è uno degli ingredienti principali in genere contenuto nei dolci. Torte, biscotti, gelati, caramelle e tante altre golosità, infatti, non avrebbero quasi senso senza questa componente fondamentale.

Tuttavia, lo zucchero, chimicamente costituito da saccarosio, potrebbe, in caso di eccessiva assunzione o in determinate condizioni di salute, essere uno tra i principali responsabili di patologie cardiovascolari, obesità, diabete e così via.

Per questo motivo, molti consigliano di cercare anche dei sostituti, in maniera tale da ridurre l’impatto di zucchero e calorie nella nostra dieta quotidiana.

In commercio possiamo trovare tantissimi dolcificanti che possono sostituire il classico zucchero da tavola.

Uno dei più utilizzati, ad esempio, è il miele, che apporterebbe numerosi benefici per la salute, ma non è adatto per tutti. Infatti, dato il suo notevole apporto calorico (304 calorie ogni 100 grammi) è controindicato per i soggetti diabetici o in sovrappeso.

Altri sostituti potrebbero essere lo sciroppo d’acero (260 calorie) e quello d’agave (310 calorie).

Questi due ingredienti sono molto più dolci dello zucchero e quindi, in proporzione, bisogna inserirne una quantità minore nelle preparazioni. Sono perfetti anche per dolcificare bevande, macedonie, frutta cotta e così via.

Oppure, abbiamo il malto che contiene pochissimi zuccheri (0,8 grammi ogni 100) pur essendo però in grado di dolcificare gli alimenti. Oltre a non presentare particolari controindicazioni per i diabetici, è anche fonte di vitamine e sali minerali.

Stesso sapore, stesso aspetto, meno calorie

Oltre a quelli già citati, un’ottima alternativa al classico zucchero da tavola è l’eritritolo. Disponibile in commercio in polvere, o in forma granulata, dal punto di vista chimico è un polialcol.

Dato il bassissimo contenuto di calorie, questo ingrediente è ideale per chi segue una dieta ipocalorica e per chi soffre di diabete.

Infatti, dopo la digestione, l’eritritolo non causa un rapido aumento di glucosio nel sangue.

Inoltre, aiuterebbe i denti a mantenere la loro mineralizzazione e disincentiverebbe la formazione di carie.

Quindi, non solo miele e sciroppo d’acero, ecco il dolcificante naturale povero di calorie che potrebbe sostituire lo zucchero.

Tuttavia, anche questo ingrediente possiede delle controindicazioni. Infatti, l’assunzione in dosi eccessive di eritritolo, comporta comunque la comparsa di alcuni effetti collaterali.

Tra questi vi è, ad esempio, la comparsa di diarrea e dolori allo stomaco, nonché forti mal di testa.

Un altro aspetto da non sottovalutare è il prezzo. Infatti, oltre ad essere difficile da reperire, è anche abbastanza caro, tanto che su alcuni siti specializzati può costare 12 o 25 euro al chilo.