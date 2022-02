Regalare un libro a San Valentino è una scelta estremamente coraggiosa. Infatti, di solito, se il nostro partner è una donna, si aspetta o dei fiori o un qualunque tipo di gioiello. I fiori sono il simbolo della giovinezza, del regalo fine a sé stesso.

Il regalo, infatti, dovrebbe assolvere una funzione unica: rendere felice chi lo riceve. I fiori riescono ad assolvere molto bene questa funzione perché non hanno uno scopo in sé: appassiscono da soli senza “servire” a niente.

Tuttavia, un libro può tranquillamente diventare l’oggetto dei nostri regali. Possiamo trovare tantissime storie, da quelle più romantiche a quelle più avvincenti.

Regalare un libro vuol dire anche regalare un’idea, trasmettere un messaggio. In definitiva, vuol dire cercare di far crescere la persona amata. In particolare, ecco i libri romantici da leggere assolutamente e da regalare al partner per le festività legate a San Valentino.

Partiamo con Vieni via con me di Susan Elizabeth Phillips

Il libro in questione parla di un’intensa storia d’amore. Infatti, la protagonista del libro è una giovane donna di nome Tess, Tess Hartsong. Si tratta di un’ostetrica che è recentemente rimasta vedova e che ha un dolore sentimentale molto forte.

Tess è una donna che scappa da tutto e da tutti e si rifugia nella natura del Tennessee. In questo luogo molto naturale pensa di trovare la pace, ma in realtà trova soltanto ulteriori difficoltà, a causa di persone che mettono in dubbio le sue poche certezze rimaste.

Tuttavia, questo libro è pieno di speranza, dato che una di queste persone, tale Ian North, riesce a metterle tutto in discussione, portandola a cercare di costruire una nuova vita.

Libri romantici da leggere assolutamente e da regalare per un San Valentino indimenticabile e pieno d’amore

Un altro libro da regalare assolutamente è Dolce come il desiderio di Laura Esquivel. Questa volta parliamo di un diario estremamente intimo, in cui i ricordi sono il vero protagonista della trama.

Maria è la figura centrale del racconto: donna e moglie di Carlos, ha un piccolo figlio di nome Horacio. La madre è l’unica ad amare seriamente il figlio e soltanto la comparsa della nonna, Lucia, riesce a darle quel conforto tanto sperato e atteso.

Le difficoltà della vita porteranno Maria a volersi innamorare di nuovo e in questo modo a ridare una direzione positiva alla propria vita. Una vera storia di successo personale che può dare molta speranza alle giovani lettrici.

